OLED 版 Steam Deck 掌机屏幕压力测试：1500 小时后出现烧屏情况

IT之家 3 月 9 日消息，Wulff Den 在最新上传的一期视频中，表示 OLED 屏幕版 Steam Deck 游戏掌机经过 1500 小时测试之后，出现了轻微的烧屏现象。

IT之家注：OLED 显示屏本来就存在烧屏问题，Steam Deck OLED 也不例外，而且它的表现并不如任天堂 Switch。Wulff Den 此前也进行了相同的测试，OLED Switch 游戏掌机在 3500 小时之后才出现烧屏情况。

Wulff Den 决定对 Steam Deck OLED 进行测试，并与他之前测试过的 Switch OLED 进行比较。进行对比并不纯粹因为它们是相似的产品，因为这两款设备所使用的 OLED 面板可能来自同一个厂商。

在测试中，他在《塞尔达传说：荒野之息》的游戏截图上放了一个测试条（与他在 Switch OLED 上所做的一样），并在顶部放了一些色彩测试条，因为 Deck 的显示屏更大，有额外的空间。

此外，他还将亮度设置为 100%，由于截图和色条都是 SDR 格式，亮度大约为 600 尼特，不过 Deck 在 HDR 下可以达到 1000 尼特。

测试在 1500 小时后停止，测试结果显示有微弱但明显的烧屏迹象。由于对比度较高，黑白条纹图案最为明显，这并不奇怪。

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