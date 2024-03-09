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首页 > 数码之家>电脑硬件

号称支持 Tensor Core GPU 的最小工作站，戴尔发布 Precision 3280 CFF

2024/3/9 16:20:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 9 日消息，戴尔近日发布了 Precision 3280 Compact Form Factor（CFF），号称是“全球支持 Tensor Core GPU 的最小工作站”，最高可以搭载英伟达™（NVIDIA®）RTX 4000 Ada 显卡。

这款紧凑型小主机配置最高 80W 的第 14 代英特尔酷睿处理器，尺寸为 206 x 178 x 79 毫米（8.1 英寸 x 7 英寸 x 3.1 英寸），重 2.54 千克（5.6 磅）。

戴尔表示，Precision 3280 CFF 还可以安装在机架上，通过可选的“Hypershelf for Precision 3280 ”配件，可以在服务器机架上安装多达 7 台电脑。

Precision 3280 CFF 支持高达 64GB 的双通道 DDR5-5600 ECC 内存和双 M.2 2280 插槽，最多可支持两个 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘。

戴尔还为该系统配备了两个 PCIe x8 插槽，IT之家附上支持的 GPU 如下：

  • 英特尔 UHD 核显

  • NVIDIA T400（4 GB GDDR6）

  • NVIDIA T1000（8 GB GDDR6）

  • NVIDIA RTX 2000（16GB GDDR6）

  • NVIDIA RTX 4000（20 GB GDDR6）

戴尔提供高通或英特尔无线网卡可供选择，均支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.3，根据 GPU 的不同，电脑配有 180W 或 280W 电源。

端口包括：

  • 1 x USB 3.2 Gen 2×2（20 Gbps）

  • 5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A（10 Gbps）

  • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（5 Gbps）

  • 1 x RJ45 以太网

  • 3 x DisplayPort 1.4a

  • 1 x 3.5 毫米音频

  • 此外，还可选配额外的 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a、VGA 或 USB Type-C 端口。

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关键词：戴尔公司戴尔电脑

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