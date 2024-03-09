号称支持 Tensor Core GPU 的最小工作站，戴尔发布 Precision 3280 CFF

IT之家 3 月 9 日消息，戴尔近日发布了 Precision 3280 Compact Form Factor（CFF），号称是“全球支持 Tensor Core GPU 的最小工作站”，最高可以搭载英伟达™（NVIDIA®）RTX 4000 Ada 显卡。

这款紧凑型小主机配置最高 80W 的第 14 代英特尔酷睿处理器，尺寸为 206 x 178 x 79 毫米（8.1 英寸 x 7 英寸 x 3.1 英寸），重 2.54 千克（5.6 磅）。

戴尔表示，Precision 3280 CFF 还可以安装在机架上，通过可选的“Hypershelf for Precision 3280 ”配件，可以在服务器机架上安装多达 7 台电脑。

Precision 3280 CFF 支持高达 64GB 的双通道 DDR5-5600 ECC 内存和双 M.2 2280 插槽，最多可支持两个 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘。

戴尔还为该系统配备了两个 PCIe x8 插槽，IT之家附上支持的 GPU 如下：

英特尔 UHD 核显

NVIDIA T400（4 GB GDDR6）

NVIDIA T1000（8 GB GDDR6）

NVIDIA RTX 2000（16GB GDDR6）

NVIDIA RTX 4000（20 GB GDDR6）

戴尔提供高通或英特尔无线网卡可供选择，均支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.3，根据 GPU 的不同，电脑配有 180W 或 280W 电源。

端口包括：

1 x USB 3.2 Gen 2×2（20 Gbps）

5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A（10 Gbps）

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（5 Gbps）

1 x RJ45 以太网

3 x DisplayPort 1.4a

1 x 3.5 毫米音频

此外，还可选配额外的 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a、VGA 或 USB Type-C 端口。

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