国产大飞机 C919 第三条航线正式开通，往返上海虹桥和西安咸阳

IT之家 3 月 9 日消息，据“中国东方航空”官方公众号，国产大飞机 C919 第三条航线“上海虹桥 — 西安咸阳”航线目前已经正式开通，在此之前，国产大飞机 C919 已经开通上海虹桥往返成都天府航线以及上海虹桥往返北京大兴航线。

按照计划，东航 C919 客机今后每天在上海 — 西安航线上执行 2 个往返航段（MU2152/2157、MU2160/2169），分别由飞机编号 B919E 和 B919A 担当。随着 C919 大飞机实现更多交付，国产大飞机正在从初始运营转向规模化运营。

IT之家注意到，首班 C919 从上海虹桥机场出发的航班时间为上午 8 点 20 分，大约在 10 点 45 分到达西安咸阳国际机场。第二班从上海虹桥机场出发的航班时间为下午 17 点 15 分，晚上 19 点 45 分到达西安咸阳国际机场。

从西安咸阳国际机场出发的 C919 航班时间为中午 12 点，大约在 14 点 25 分到达上海虹桥国际机场。第二班从西安咸阳国际机场出发的航班时间为晚上 21 点，当晚 22 点 15 分到达上海虹桥机场。

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