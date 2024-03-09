《伊苏 10-北境历险》Steam 发售预告公开，3 月 14 日正式上线

IT之家 3 月 9 日消息，《伊苏 X -北境历险-》是一款由 Falcom 开发并发行的日式角色扮演游戏，是《伊苏》系列 35 周年的最新作。

云豹娱乐现公布了本作 Steam 版的发售预告。该作将于 3 月 14 日发售，支持简体中文。Steam 版将支持 21:9 超宽屏，还支持 Steam Deck 的 16:10 模式、4K 分辨率以及超过 60fps 的帧率。

IT之家发现，本作由《伊苏 8》和《伊苏 9》开发团队开发，游戏舞台是北海的“奥贝利亚湾”，那里有无数大大小小的岛屿。在古代伊苏王国完成冒险的少年冒险者在自己的土地上遇到的海洋种族“诺曼”，以及攻击人类的不死之死“格里格”。游戏将保留系列经典的战斗风格，玩家能够观察 Boss 的战斗动作和方式以做出应对。

关于这款游戏

以留给后世百余本冒险日志的稀世冒险家“亚特鲁・克里斯汀”为主角的最新动作 RPG 于 Steam 登场！

出现在奥贝利亚湾一带的不死亡灵“古里格”究竟是什么？

操作亚特鲁与卡嘉，善用垫步与冲刺等动作进行速度感满点的战斗，打倒敌人吧！

【登场角色】

■亚特鲁・克里斯汀

本作的主角。拥有一头烈焰般的红发与充满好奇心的清澈眼眸的冒险家。

一般认为他在 17 岁时离开了首次进行冒险之地“艾斯塔里亚”后便前往塞尔塞塔地区。然而，根据在他的老家找到的其中一本冒险日记《北境人的失乐园》记载，他在前往塞尔塞塔之前，曾与前盗贼多奇一起造访过奥贝利亚湾。

■卡嘉・巴尔塔

巴尔塔水军首领格里姆森的独生女。

眼见她率领着一群粗暴的海上男儿公然进行海盗行为，卡尔纳克镇的居民们称呼她为“海盗公主”，对其深感畏惧。

她的脸庞虽然散发出优雅的气质，但却手持单手斧和圆盾，以体现诺曼人粗暴和残忍的风格战斗。

【焕然一新的战斗系统！】

新系统”交叉动作”结合了操作自身角色并由伙伴以自动攻击支持的”单人模式”，

以及同时操作两人进行一系列动作，与强敌一来一往进行攻防的”搭档模式”，

让玩家根据情况选择两种模式进行战斗！

■技能攻击的威力随熟练度提升！还可习得高阶版本的技能！

反复使用相同的技能可累积“熟练度”，并提升技能的威力。

部分技能在满足熟练度与条件后，还可习得强大的高阶版本技能。

■搭配熟练度和复仇量表，使搭档技能的威力倍增！

在防御敌人的攻击累积了“复仇量表”的状态下发动技能，将使技能依显示的倍率获得强化。

同时，随着技能熟练度累积，基础威力也会随之提升，

因此若能在复仇量表全满的状态下使出熟练度全满的搭档技能，将能造成远远超过单人模式技能的大量伤害。

■两人联手将成为冒险关键！

调查设置在迷宫等处的“渡鸦石标”可暂时解除联系亚特鲁与卡嘉的玛那锁链。

解除锁链期间将单独操作亚特鲁或卡嘉。

有时也需要单键切换亚特鲁与卡嘉，操作相隔两地的两人联手进行攻略。

【掌握故事关键的神奇力量”玛那动作”】

本作导入能大幅扩充在原野上探索的自由度的特殊能力”玛那动作”。

”玛那绳索”：伸出玛那绳索，利用钟摆原理移动至远处的玛那动作。

”玛那滑行”：踩着”格林布尔之板”，浮空滑行的玛那动作。

”玛那爆发”：蓄力后施展的玛那属性攻击。

■织出丝线吧！诺尔尼尔之纺车！“玛那绳索”

伸出玛那绳索，利用钟摆原理移动至远处的玛那动作！

强化玛那动作后可以提升绳索强韧度、变得可以移动物体，以及能扳动迷宫中的开关！

■踩着格林布尔之板滑行！“玛那滑行”

踩着“格林布尔之板”，浮空滑行的玛那动作！

藉此可以在水面移动，或沿着玛那之路高速移动，甚至能将阵风当作发射台般冲上空中……

可以为玩家带来高速的游戏体验。

■解放泉涌而出的玛那吧！“玛那爆发”

蓄力后施展的玛那属性攻击！

亚特鲁能使用“火”、卡嘉则能使用“冰”属性。除了能对敌人造成伤害外，也能在探索时用来开出道路，例如用火烧毁藤蔓、用冰制造出踏脚处等。

■澄澈感官！“玛那感应”

透过上古遗物“德鲁伊的单片眼镜”发动的玛那动作，可以看见平时看不见的东西！

除了能掌握周围敌人和各种机关位置外，还能找出埋在地底的道具。

而在“德鲁伊的单片眼镜”获得强化后，玛那感应将更加敏锐，附带使周围时间流逝速度变慢的效果，可藉此穿过平时无法穿过的门扉或跳过会掉落的踏脚处！

【开放玩家自行驾驶帆船！】

《伊苏 X》更将于系列中首次开放玩家操作帆船！

除了能以海图为线索探索广大的海域，有时还会与敌船进行海战，为本系列的精华”冒险乐趣”添加了新的元素！

【在海上钓起大鱼！】

在原野和迷宫中的水面上，能看见鱼影的地方即可“钓鱼”。

选择钓饵和钓点，即可开始钓鱼！

在鱼咬饵后，视状况连按按钮或推动操作杆，画面上方的钓鱼量表即会累积，达到全满时即可成功将鱼钓起！

【新增 Steam 版原创功能！】

支援 21:9 超宽屏幕与超过 60fps 的帧率（※），让玩家能以更宽广的视野和更流畅的动作游玩本作！

同时也配合游玩环境准备了默認設置，让使用 Steam Deck 的玩家也能享有舒适的游戏体验。

※玩家所使用的显示器不支持的分辨率和帧率将不会显示在設置选项清單中。

【采用 DirectX 12 为基础的游戏引擎】

支持更高的效能与 Intel XeSS（Xe Super Sampling）后，让玩家能以更高的分辨率与帧率沉浸在《伊苏 X》美丽的游戏世界中。

【游戏简介】

本作舞台位于分布着无数大小岛屿的北方海域“奥贝利亚湾”。

年轻冒险家亚特鲁・克里斯汀在该处邂逅了海洋民族“诺曼”，而在当地袭击人们的不死亡灵“古里格”究竟是什么……？

驾驶帆船行驶在大海上，以海图作为线索探索广大的海域！有时还会与敌船进行海战……

本作乃是以追求“冒险乐趣”为号召的伊苏系列最新作。

年轻时的冒险家亚特鲁・克里斯汀在北境之海“奥贝利亚湾”的全新冒险即将展开！

数字豪华版内容：

・《伊苏 X -北境历险-》

・夏日冒险

・碧蓝美人鱼

・无尽旅程

・英勇女船长

・圣兽“露”变装套组

・护目装饰套组・酷炫

・护目装饰套组・欢乐

・耳部装饰套组

・接发＆染发套组・鲜艳

・接发＆染发套组・狂野

・迷你立牌套组

・头顶装饰套组

・犄角装饰套组

・围巾套组

・盾牌套组

・背背海洋生物套组

・铁甲战舰套组

・诺斯弗利特舰套组

・皮卡多号套组

・甲板装饰套组

・船帆・船身色彩套组

・角色船帆套组

・角色旗帜套组

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