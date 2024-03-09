中国工程院院士朱能鸿因病逝世：享年 85 岁，曾为我国成功研制一大批尖端天文光学观测设备

IT之家 3 月 9 日消息，“中国科学院上海天文台”宣布：中国工程院院士、著名天文光学望远镜专家，中国科学院上海天文台总工程师、原副台长朱能鸿先生，因病医治无效，于 2024 年 3 月 8 日 13 时 58 分在上海逝世，享年 85 岁。

官方资料显示，朱能鸿院士是我国著名的天文光学望远镜专家，主要从事天文仪器与方法研究，六十余年来为促进我国天文仪器和空间科学事业发展以及服务国家战略需求作出了突出贡献。

他始终秉承精益求精和挑战自我的精神，长期致力于天文光学望远镜的创新技术研究，以国家重大需求为己任，勤恳敬业，勇攀高峰，积极推动我国天文光干涉技术追赶国际前沿。

据介绍，朱能鸿院士主持设计并率先成功研制了我国第一架口径最大的 1.56 米天体测量望远镜，先后成功研制第一台月球双速照相机、真空照相天顶筒、1 米激光测距仪、1 米激光通信望远镜、双焦点大视场大口径光电望远镜等一大批尖端的天文光学观测设备。

IT之家列举朱能鸿院士生平主要成果和成就：

20 世纪 60 年代参与月球双速照相机和照相天顶筒的研制。

1989 年成功研制出中国第一架 1.56 米天体测量望远镜，在 1994 年 7 月彗木相撞中拍摄了 600 多张有一定科学价值的照片。

1991～1993 年，在欧洲南方天文台参与甚大望远镜（VLT）项目中光干涉合成望远镜的设计，提出具有多光束馈入和瞳孔跟踪等特色研究方案，回国后积极推进天文光学干涉仪的研究。

主持了多项 863 及国家自然科学重点基金项目，参与中国二代导航卫星系统等项目。

2000 年后，设计研发的一米激光测距望远镜和激光通信望远镜均已投入使用，此后研制了两类新型的双焦点大视场大口径光电望远镜，均已在相关领域为国家装备作出了贡献。

曾获中国科学院科技成果奖一等奖、国家科技进步一等奖，以及上海市科技精英等奖项和荣誉。

2022 年 3 月，国际小行星组织正式将紫金山天文台发现的 391996 号小行星命名为“朱能鸿”星。

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