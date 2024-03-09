纯度大于 99.9%，我国首次获得克量级镱-176 同位素并制成镥-177

IT之家 3 月 9 日消息，中核集团核工业理化工程研究院 / 有限公司去年 12 月在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱-176 同位素产品，摆脱了镱-176 同位素产品长期依赖进口的局面。

据中核集团最新消息，经中国工程物理研究院核物理与化学研究所中国绵阳研究堆（CMRR）辐照，其克量级镱-176 同位素顺利制备出 1.59Ci 的无载体镥-177 放射性同位素产品，各项指标全部合格，放射性核纯度大于 99.9%，实现国产核药产业链新突破。

据官方介绍，围绕该项成果，核理化院 / 公司正在积极整合资源部署工程化应用，预计 2025 年能够形成百克量级的镱-176 同位素年生产能力。

▲ 图源：中核集团核工业理化工程研究院 / 有限公司

IT之家查询得知，镥 177 是目前全球最具前景和市场活力的靶向放射性诊疗一体化核素，它所发射出的 β 粒子非常适合作为前列腺癌、乳腺癌等病症的新型放射性免疫疗法药剂，所发射出的 y 射线适合用于诊断显像及放射治疗效果评价，在医学临床上具有广泛的应用前景，市场需求呈快速增长趋势。

镱 176 则是制备镥 177 的前体材料，主要来自俄罗斯和美国，长期依赖进口，国内没有高丰度镱 176 的生产能力，限制了国内无载体镥 177 核素的开发和应用研究。

官方指出：此项技术成果标志着由核理化院 / 公司攻关团队采用先进技术生产的镱-176 同位素产品，完全满足核医药生产的技术指标，实现了我国镜-176 同位素材料供应的自主可控，为核医药自主可控发展，核药关键材料打破垄断、进军国际市场提供了重要保障。

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