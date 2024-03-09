深圳一公司推出 SZBOX FN60G 迷你电脑：双 2.5G 网口，采用 Mac Studio 风格设计

IT之家 3 月 9 日消息，深圳易茗尚实业发展有限公司推出了一款 SZBOX FN60G 迷你 PC，外观类似于 Mac Studio，体积仅为 2.5 L，支持独立显卡。

这款迷你 PC 采用英特尔 LGA1700 插槽，兼容 12/13/14 代处理器（最高 TPD 为 100 W），可以选择安装 NVIDIA RTX 4060、AMD Radeon RX6600 等定制显卡。

这款迷你 PC 提供两个 DDR5 DIMM 插槽 ，最大支持 64 GB 内存；还提供了两个 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD 插槽；提供了两个 2.5G 网口、3 个 USB 2.0、两个 USB 3.2 Gen1、一个 USB 3.2 Gen2、一个满血 USB-C 20 Gbps，还有 3.5mm 耳机孔、SD 读卡器和一个 HDMI 2.0 接口。

此外，这款迷你 PC 采用了特殊的 20V 小型外置电源适配器，尺寸仅为 168 x 169 x 92mm，目前在阿里全球速卖通上起价为 743 欧元（IT之家备注：当前约 5847 元人民币），不包括 CPU 和 GPU。

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