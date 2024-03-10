深蓝汽车全新车型 G318 将于 3 月 18 日亮相，定位增程式硬派 SUV

IT之家 3 月 10 日消息，长安汽车旗下深蓝汽车日前宣布，“深蓝超级增程进化日暨 G318 亮相发布会”即将于 3 月 18 日在成都举行，被官方称为“科技新硬派”的全新车型 ——SUV G318 将同期亮相。

据悉，该车采用 1.5T 发动机和电机组成的增程系统，四驱车型将配备前后双电机，总功率达到 316kW，该车还将支持原地掉头功能，通过后轮反转缩减转弯半径，与比亚迪方程豹豹 5 的“豹式掉头”类似。

此前，该车部分官图已经亮相。图片显示新车搭载了种类较多的原厂拓展部件，比如粗壮的车顶行李架、车顶射灯、电动踏板等等，配合侧开尾门和“小书包”外挂备胎，体现出具有科技感的硬朗风格。

据IT之家此前报道，该车已经在今年 1 月的工信部名单中完成申报，其长 4915/4998mm、 宽 1985mm、 高 1885/1960mm，轴距为 2880mm，总质量 2800kg，整备质量 2360kg。该车驱动电机型号 AYDM01 / XTDM33，驱动电机峰值功率为 131/185kW，采用中创新航供应的磷酸铁锂蓄电池，允许外接充电，发动机最大净功率 105kW。

根据长安汽车今年新车规划，深蓝 G318 将于今年二季度正式上市。此前有多方爆料称，深蓝 G318 定价高于 SL03 和 S7 ，将会来到 30 万元级别。

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