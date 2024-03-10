三星 Galaxy A35 手机现身 Geekbench 平台，搭载 Exynos 1380 处理器

IT之家 3 月 10 日消息，三星正准备在海外市场推出其新的 Galaxy A35 5G 智能手机，以及 Galaxy A55 5G。在发布之前，这款新机已经现身 Geekbench 平台。

IT之家注意到，该设备型号为 SM-A356B，在单核测试中得分为 1021，在多核测试中得分为 2897，表明性能稳定。它由三星的 Exynos 1380 SoC 提供支持，采用 5nm EUV 工艺。该芯片组包括四个 Cortex-A78 和四个 A55 内核，以及一个 ARM Mali-G68 GPU。

此前，这款新机的主要配置以及外观渲染图已经曝光，有冰蓝、柠檬黄、淡紫色和海军蓝四种颜色。新机配备 6.6 英寸 Super AMOLED 显示屏，支持 FHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和 1000 尼特（HBM），峰值亮度 1650 尼特。

在机身后部，该品牌再次保留了三摄像头单元，同样配备了 800 万像素超广角镜头和 500 万像素微距镜头。主摄像头升级为 5000 万像素 OIS 摄像头，支持超级 HDR 视频。自拍摄像头为 1300 万像素。

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