仁宝 Rover Play 二合一游戏平板亮相，背面配备折叠式控制器

IT之家 3 月 10 日消息，据 iF 设计奖官网，台湾地区电脑厂商仁宝近日发布了一款平板新品 Rover Play。相比于目前主打游戏属性的大多数手机、平板电脑，这款新产品在设计上拥有“与众不同”的地方 —— 在这款平板的背面，配有专门的游戏控制器。

这套控制器被命名为“FlexiRear”，通常情况下被隐藏在平板电脑背面，被收纳起来时与电脑背面齐平。若用户在使用时，可以通过滑动、折叠的方式将控制器拉开，官方表示，这套控制器在设计上符合人体工程学，内置了超声波传感器和用于输入指令的触摸式控制区域。

这套控制器还可用作平板电脑支架，不过别忘了这是一款二合一平板，因此用户能够将其与键盘连接，获得相对传统的笔记本体验。

据悉，这款平板产品目前仍停留在概念设计的状态，其软硬件相关的详细信息目前均无从知晓。

IT之家注：仁宝旗下有电脑与智能设备等两大类产品事业群，其中智能设备事业群除智能手机代工与智能手表、头戴式 AR / MR 设备外，也包括蓝牙音箱及 5G 通讯产品等业务，曾被当地媒体评为“电子代工五哥之一”（广达、纬创、和硕、仁宝及英业达）。

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