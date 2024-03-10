安全气囊警告灯存在问题，法拉第未来召回去年生产的所有 FF91 汽车

IT之家 3 月 10 日消息，据外媒 TechCrunch 周五报道，贾跃亭的电动汽车初创公司法拉第未来发布了首次召回计划，召回范围包括去年生产的所有 FF91 汽车（IT之家注：11 辆）。

法拉第在美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）备案的召回信息显示，此次召回主要涉及 FF91 的安全气囊警告灯问题。据称，若车辆安全气囊出现问题，软件系统中的错误可能会导致警告灯无法打开。

报道称，法拉第未来将安排礼宾人员上门取车，并对涉事车主的车辆进行“重新交付”，召回通知预计将于 3 月 15 日开始通知客户。当前法拉第未来正在试图努力保住其洛杉矶总部，召回事件发生时，公司正处于资金极度短缺的状态。

法拉第未来已经多次拖欠租金，其洛杉矶总部的房东正在试图“赶走”这家公司，而针对拖欠房租被房东起诉的消息，法拉第未来曾在上个月回应称，正积极与圣何塞办公室和加迪纳总部的房东合作，并就目前情况进行友好协商，以尽快解决。

根据 FF 数据，2023 年 FF 完成了 10 台 FF 91 2.0 Futurist Alliance 的交付，这意味着贾跃亭造车 9 年仅交付了 10 台车。值得注意的是，其中有一台是贾跃亭自己的。在这些车主中，包括美国地产大亨、Netflix 真人秀明星 Jason Oppenheim，以及知名歌手 Chris Brown 。

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