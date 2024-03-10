测试显示苹果 M3 MacBook Air 笔记本入门款 SSD 读取速度提高 82%

IT之家 3 月 10 日消息，根据 YouTube 频道 Max Tech 最新测试结果，配备 M3 芯片、8GB+256GB 内存的 13 英寸 MacBook Air 与配备 M2 芯片的同等型号相比，SSD 速度明显更快。

Max Tech 的拆解视频显示，苹果为具有 256GB 存储空间的新款 13 英寸 MacBook Air 提供了两个 128GB 存储芯片，而配备 M2 芯片的同等型号则使用单个 256GB 芯片。这一变化导致测试中的 SSD 读写速度更快，因为两个芯片可以并行处理请求。

Max Tech 在 13 英寸 MacBook Air 的 M2 和 M3 机型上运行了 Blackmagic 的磁盘速度测试工具，对 8GB+256GB 版本进行了 5GB 的文件大小测试。结果发现 M3 机型的 SSD 与 M2 机型的 SSD 相比，写入速度提高了 33%，读取速度提高了 82%。

据IT之家此前报道，2024 款苹果 MacBook Air 此前已经开启首销，13 英寸版起售价为 8999 元，15 英寸机型起售价为 10499 元，最高可选购 24GB+2TB 版本。

新款 MacBook Air 配备 13.6 英寸 / 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，支持原彩显示、1080p FaceTime 高清摄像头。新品提供 MagSafe 3 充电端口、两个雷雳 / USB 4 端口、带有触控 ID 的妙控键盘，支持最多两台外接显示器（笔记本电脑闭合状态）。

新款 MacBook Air 采用了性能更强劲的 M3 芯片，CPU 和 GPU 性能均有所提升，神经网络引擎也进行了升级。苹果表示，新款 MacBook Air 比 M1 机型快 60%，比最快的基于英特尔的 MacBook Air 快 13 倍，还加入了 AV1 解码引擎。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。