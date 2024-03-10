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2024 科隆游戏展将于 8 月 20 日开幕，预定展位暴涨 66%

2024/3/10 9:26:41 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 3 月 10 日消息，科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 日前透露，2024 科隆游戏展将于 8 月 20 日开幕，预定展位暴增 66%。

2023 科隆游戏展开幕夜直播于北京时间 8 月 23 日凌晨 2 点举行，直播收视率创新高，有超过 2000 万人次观看，比去年多了 66% 的观众。此外，整个 2023 科隆国际游戏展期间，有超过 32 万名与会者前往线下参展，参展厂商的数量也超过了 1220 家。

在去年的直播夜中，《星空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布，还有国产大作《黑神话：悟空》首次参展，进一步拉高了关注度。

值得一提的是，《黑神话：悟空》已经官宣 2024 年 8 月 20 日发售，与 2024 科隆游戏展为同一时间段。这款游戏现在已可加入 Steam 和 Epic Games Store 心愿单，即将登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。

IT之家附 2023 年完整获奖名单如下：

  • 最佳视觉效果：《黑神话：悟空》

  • 最佳音乐：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最佳游戏性：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最具娱乐性：《收获日 3》

  • 最史诗级作品：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最有益健康作品：《皮克敏 4》

  • 最有影响力作品：《SKY・光遇》

  • 最佳 Xbox 游戏：《真人快打 1》

  • 最佳 NS 游戏：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最佳 PC 游戏：《收获日 3》

  • 最佳 PS 游戏：《铁拳 8》

  • 最佳手游：《SKY・光遇》

  • 最佳首秀宣传片：《小小梦魇 3》

  • 最佳展位：万代南梦宫

  • 游戏之心：Game IN

  • 年度绿色工作室：Xbox

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关键词：科隆游戏展黑神话悟空

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