2024 科隆游戏展将于 8 月 20 日开幕，预定展位暴涨 66%

IT之家 3 月 10 日消息，科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 日前透露，2024 科隆游戏展将于 8 月 20 日开幕，预定展位暴增 66%。

2023 科隆游戏展开幕夜直播于北京时间 8 月 23 日凌晨 2 点举行，直播收视率创新高，有超过 2000 万人次观看，比去年多了 66% 的观众。此外，整个 2023 科隆国际游戏展期间，有超过 32 万名与会者前往线下参展，参展厂商的数量也超过了 1220 家。

在去年的直播夜中，《星空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布，还有国产大作《黑神话：悟空》首次参展，进一步拉高了关注度。

值得一提的是，《黑神话：悟空》已经官宣 2024 年 8 月 20 日发售，与 2024 科隆游戏展为同一时间段。这款游戏现在已可加入 Steam 和 Epic Games Store 心愿单，即将登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。

IT之家附 2023 年完整获奖名单如下：

最佳视觉效果：《黑神话：悟空》

最佳音乐：《塞尔达传说：王国之泪》

最佳游戏性：《塞尔达传说：王国之泪》

最具娱乐性：《收获日 3》

最史诗级作品：《塞尔达传说：王国之泪》

最有益健康作品：《皮克敏 4》

最有影响力作品：《SKY・光遇》

最佳 Xbox 游戏：《真人快打 1》

最佳 NS 游戏：《塞尔达传说：王国之泪》

最佳 PC 游戏：《收获日 3》

最佳 PS 游戏：《铁拳 8》

最佳手游：《SKY・光遇》

最佳首秀宣传片：《小小梦魇 3》

最佳展位：万代南梦宫

游戏之心：Game IN

年度绿色工作室：Xbox

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