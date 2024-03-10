Meta Quest 平台一纸通知，第一方 VR 宠物游戏 Bogo 将于 3 月 15 日关闭

IT之家 3 月 10 日消息，Meta Quest 头显团队日前通过电子邮件通知用户，自太平洋时间 2024 年 3 月 15 日 23 时 59 分起，平台将停止对旗下 VR 宠物游戏 Bogo 的支持。

Bogo 于 2019 年发布，起初为免费的 Oculus 平台 App，玩家可在游戏中拥有、饲养自己的外形虚拟宠物，并与之互动。玩法方面，玩家可与宠物一同玩捡球游戏、给宠物喂食、刷牙、梳毛等，为不少忠实玩家带来了长久的乐趣。

Meta Quest 团队并未对该游戏的下架作出任何解释。据 Game Rant 报道，此举导致很多玩家感到悲伤、困惑，也有人猜测下一个系统更新将导致该作与 Meta 的 VR 设备不兼容。不只是 Bogo，Meta 平台另一款热门游戏《Dead and Buried II》也将在 3 月 15 日关停，这款作品售价为 20 美元，Bogo 则是免费游戏。

据IT之家去年 9 月报道，Meta 当时宣布今年 3 月关闭三款游戏。除了上文提到的两款游戏之外，另一款则是 VR 射击游戏《Dead and Buried》。Meta 公司没有给出任何关闭这些游戏的理由，也没有说明是否会给购买者提供任何补偿或退款。

这些游戏的关闭引起了玩家和业界的不满和质疑。有人担心，Meta 公司会继续关闭更多的 VR 游戏，影响 VR 生态的多样性和稳定性。有人指出，《Bogo》甚至不是一个需要在线服务器的单机游戏，关闭它毫无意义。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。