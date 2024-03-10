中国运载火箭技术研究院：加速推进商业航天新发展，打造新增长引擎

IT之家 3 月 10 日消息，日前，中国运载火箭技术研究院召开商业航天发展研讨会，研究探讨火箭院商业航天的发展思路、专业定位、运营模式和具体举措。

会议认为，当前，作为国家战略性新兴产业，商业航天已然进入快速发展阶段，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。面对航天发展模式由传统模式向商业化模式的转变，火箭院要积极打造商业航天新增长引擎，加快形成新质生产力，推动商业航天成为高质量发展的重要途径，促进发展模式变革，提升发展质量。

会议指出，商业航天更加强调市场竞争、盈利以及商业化的市场行为。火箭院在商业航天发展上，要更多地聚焦于产业链，推动转型升级，重构供应链和产品体系，打造满足市场需求、具有核心竞争力的产品和运营体系，开展技术创新和市场拓展，让商业航天成为传统航天破局新引擎，使航天经济成为推动我国经济转型发展的重要驱动力。

IT之家注意到，近年来我国商业航天领域也在不断发展，并推出了利好政策。《中国航天科技活动蓝皮书（2023 年）》显示，2023 年我国共实施了 67 次航天发射，其中有 26 次商业发射，发射成功率达 96%；共研制发射 120 颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的 54%。

今年 2 月北京宣布，到 2028 年北京亦庄形成商业航天 500 亿级产业集群，再用 5 年时间，发展成为“千企联动、千星入轨、千亿营收”的商业航天创新集群，努力将北京亦庄建成中国商业航天聚集发展主阵地、世界航天产业创新新地标。

北京亦庄星箭产业科技公司相关负责人透露，“北京火箭大街今年 4 月开建，2025 年底正式投入使用”。

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