消息称阿维塔 11 将推出特别版车型，限时 25 万元起售

IT之家 3 月 10 日消息，据懂车帝报道，阿维塔内部称阿维塔 11 即将推出特别版车型，并将起售价限时拉低到 25 万元。报道还提到，这款特别版车型“极有可能是为改款做准备”，后续阿维塔 11 的改款车型会回收目前的折扣，坚守 30 万元价格线，此外，阿维塔后续的定价策略可能会“更加激进”。

阿维塔内部还透露，阿维塔 11 的 NCA 及泊车功能使用率“非常高”，高阶智驾里程（高速及城区 NCA 里程）已超过 5000 （原文如此）公里，智能泊车总次数超过 600 万次。目前，阿维塔零部件短缺已得到缓解，大批量交付也已经开启。

今年 1 月 8 日，阿维塔 11 鸿蒙版智享升级款车型发布，官方宣布带来多项细节更新，加量不加价。IT之家附售价：

90 度后驱版 30 万元

116 度后驱版 33.5 万元

90 度奢享版 35 万元

116 度奢享版 39 万元

作为对照，阿维塔 11 鸿蒙版智享升级款在智驾、座椅、底盘均有升级：座椅通过优化骨架发泡、型面、腿托等方法升级了腿部、腰部、背部、坐姿四项的身体感受；底盘搭载华为 iTRACK，可实现微秒级路况感知和毫秒级扭矩微调，根据官方数据，滑移率会减少 50%，车身抖动减少 40%，横向摆动减少 30%。

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