零跑 C10 车型开启交付：售价 12.88 万元起，下半年海外上市

IT之家 3 月 10 日消息，零跑 C10 车型于近日开启交付，并将于下半年在全球市场开展销售。零跑 C10 共有纯电、增程两种动力的 7 款车型，售价区间 12.88-16.88 万元。

IT之家获悉，该车是零跑 LEAP 3.0 技术架构首款全球化产品，长 4739mm，宽 1900mm，高 1680mm，轴距 2825mm，可以选配激光雷达。

座舱方面，零跑 C10 采用悬浮式 14.6 英寸 2.5K 中控屏 + 10.25 英寸全液晶仪表盘设计，配备双幅式平底方向盘、电子怀挡和隐藏式出风口，提供手机无线充电、疲劳驾驶监测摄像头、后排空调出风口。此外，该车还搭载高通骁龙 8295 芯片、英伟达 Orin-X 芯片和全新的车机系统。

动力方面，零跑 C10 提供增程式和纯电两种动力选择。增程式提供 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机功率最大功率为 170kW；纯电版同样搭载最大功率为 170kW 的驱动单电机。

增程版：13.58-16.58 万元（预售价 15.18-18.18 万元）

210 舒享版 13.58 万元

210 智享版 14.58 万元

210 智驾版 16.58 万元

纯电版：12.88-16.88 万元（预售价 15.58-18.58 万元）

410 舒享版 12.88 万元

530 舒享版 13.88 万元

530 智享版 14.88 万元

530 智驾版 16.88 万元

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