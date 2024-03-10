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达尔优星闪鼠标 A980Pro / Max 上架：最大 8KHz 回报率 / 彩色显示屏，299 元起

2024/3/10 11:08:24 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 河豚 的线索投递！

IT之家 3 月 10 日消息，达尔优今天上午通过官微宣布，A980Pro、A980ProMax 两款鼠标新品现已上架开启预售，3 月 15 日上午 10 时开售。

  • 达尔优 A980Pro：299 元

  • 达尔优 A980ProMax：399 元

IT之家汇总两款鼠标配置信息如下：

两款鼠标均支持星闪无线传输、三模连接，其中 A980ProMax 配备 TFT 彩色显示屏。外观方面，其采用镁合金材质按键，官方称具有更轻的重量、更高密度和更强硬度。

A980ProMax 鼠标配备的 0.85 英寸 TFT 彩色显示屏可显示鼠标状态、动态 / 静态图片，还可配合 FN 按键完成 DPI / 回报率切换等功能。此外，两款鼠标支持星闪无线传输，配合自研主控方案，号称延迟最低可达约 1ms，具备无线 4000Hz / 有线 8000Hz 的轮询率。

两款鼠标配备 P3395 光学传感器，拥有 26000DPI、650IPS 及 50G 最大加速度。连接功能方面，该鼠标支持有线、星闪无线、蓝牙 5.1 三种连接方式，可同时与三台设备配对。

A980ProMax 相比 A980Pro 多出金属滚轮、TFT 彩色屏幕，以及更大的电池容量（前者 930mAh，后者 500mAh。但 A980Pro 支持快充，A980ProMax 不支持。

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关键词：鼠标达尔优

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