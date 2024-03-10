广汽总经理冯兴亚：预测无人驾驶汽车 10 年内会上路

IT之家 3 月 10 日消息，近年来，越来越多的汽车产品搭载智能驾驶技术，但距离真正的无人驾驶还有不小的差距。全国人大代表、广汽集团总经理冯兴亚在接受央广网记者专访时，给出了自己的看法。

冯兴亚认为，智能驾驶是汽车产业的一个发展方向。可能有人认为智能驾驶离自己很远，无人驾驶更遥远，但随着 L2、L3 到 L5 智能驾驶技术的逐渐成熟，在不同时间段装车、量产、搭载这一过程，智能驾驶会一步步搭载到我们日常的车辆当中，逐步走向无人驾驶这一终极状态。

他预测：“总体来看，我对无人驾驶的这个前景还是比较乐观的，我认为可能 10 年之内，无人驾驶的汽车就会正式上路。”

IT之家注意到，目前已经有多家车企在不同城市获得 L3 级自动驾驶测试牌照，包括但不限于比亚迪、广汽、阿维塔、智己、奔驰、宝马、极狐、极越等。

根据 SAE（国际自动机工程师学会，原译：美国汽车工程师学会）的分级标准，L2 和 L3 可被看作是汽车智能驾驶水平的分水岭。L2 及以下级别更强调辅助功能，而 L3 这个阶段则可以在限制条件下执行部分功能决策。

从 SAE 的分级标准来看，目前 L2 级到 L4 级都是可以在某些特定情况下完成部分驾驶功能，同时驾驶员也必须承担接管车辆的责任，可以说 L2-L4 依旧属于智能驾驶的范畴，只有 L5 才可能真正达到没有限定条件的完全无人驾驶。

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