长安汽车董事长朱华荣谈欧美推迟电动化：中国车企机遇大于挑战

IT之家 3 月 10 日消息，《科技日报》今日发布了对长安汽车党委书记、董事长朱华荣的采访，朱华荣称欧美汽车巨头电动化对于中国车企来说，机遇大于挑战。

朱华荣表示，欧美汽车巨头推迟电动化进程，首先可能会延缓中国汽车向这些地区进军的速度，其次对于中国品牌（特别是新能源智能网联汽车品牌）来说，在全球构建竞争力可能会延缓。

对于中国汽车品牌来说，形成全球竞争力可能也会“向后推迟”。而同时，在危机或挑战背后亦存在机遇。“我认为他们在放缓，我们在加速，两者的差距可能会进一步拉大，可能会形成新的更强的竞争力；欧美企业并非不想发展新能源汽车，而是在发展过程中面临成本等因素的挑战，恰好中国汽车业有自己的解决方案，若有需要的话，我们可以输出技术、零部件，这也是机遇，我说的这些情况已经在实施当中。”

朱华荣表示，国内汽车价格“内卷”是一件好事：经济环境下，价格降低是市场充分竞争的结果，同时也得益于产业成本不断降低。同时，激烈的竞争是能让行业快速回归到良性竞争的最佳方式。

综合IT之家此前报道，梅赛德斯-奔驰曾宣布放弃“到 2030 年实现完全电动化”的计划（前提是市场条件允许），并继续生产燃油车，从而“在 2035 年之前满足不同的客户需求”。此外，海外网约车巨头 Uber（优步）首席执行官也呼吁欧美国家加快电动汽车推广：“除非政策制定者采取更严格的措施、汽车制造商生产更多电动汽车，否则 Uber 将无法实现其净零排放目标”“不幸的是，就在我们需要加速前进的时候，许多政府和汽车制造商却在放慢脚步。”

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