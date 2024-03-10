长安第三代逸动车型官图发布，配备犀利大灯以及隐藏式门把手

IT之家 3 月 10 日消息，长安汽车近日公布了第三代逸动车型官图，该车采用了逸达车型同款设计，配备隐藏式门把手。

▲ 第三代逸动，下同

作为参考，当前销售的长安逸动官方指导价为 7.29 万-10.39 万元，长安逸达官方指导价 8.39 万-10.79 万元，新车的售价信息暂未公布。IT之家注意到，这款新车不管是外观还是内饰，都更接近于 2023 年 3 月上市的长安逸达。

长安逸达长宽高分别为 4770/1840/1440（1450）mm，轴距达 2765mm。该车搭配修长的 LED 头灯组，侧面采用隐藏式门把手设计。在车尾，长安逸达采用集成式品牌 LOGO 尾标，搭配两侧造型锐利的 LED 尾灯组和扰流板组件，极具时尚感与运动气息。

长安逸达采用了新代际浩瀚无际智享座舱，搭载 10.25 英寸高清全液晶仪表，搭配内置讯飞飞鱼 OS 4.0 系统和“AI 小安”智能语音系统的 13.2 英寸高清触摸中控屏，该车还搭载了百度“文心一言”。

动力方面，长安逸达搭载蓝鲸新一代 NE1.5T 涡轮增压四缸发动机，最大功率为 170 马力，最大扭矩为 260 牛・米，匹配 7 速双离合变速箱以及前轮驱动系统，WLTC 工况下油耗 5.99L / 100km。

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