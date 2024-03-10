领克汽车官宣降价：含 2023 款 01/03/05/06/09 等燃油车型，指导价下调 1 万元

IT之家 3 月 10 日消息，领克汽车宣布，3 月 10（今）日起至 3 月 31 日，针对旗下 2023 款燃油车型进行全系价格调整，涵盖领克 01、领克 03（IT之家注：不含 03++）、领克 05、领克 06、领克 09，均为旗下主销燃油车型，官方指导价下调 1 万元。

据悉，领克 01 降价后售价区间为 15.58 万-19.38 万元，领克 03 的售价区间为 12.78 万-21.88 万元，领克 05 为 18.88 万-22.68 万元，领克 06 为 11.86 万-12.86 万元；领克 09MHEV 则是 25.79 万-26.79 万元。此外，上述车型还可享受 6000 元起的燃油车购车补贴。

与此同时，领克针对旗下 EM-P 插混车型也推出了至高 10000 元的新能源购车补贴，包含领克 09/08/06 EM-P 车型。

而在上个月，领克 08 EM-P 已经上线了一项购车权益：限时完成大定锁单，并于 2024 年 3 月 9 日前提车即可获得包括 10000 元购车补贴在内的多项优惠。值得一提的是，这项权益已经于昨日停止。

根据领克汽车月初公布的销量数据，2024 年 2 月，领克汽车销量达 13209 台，同比增长 9.26%。其中，领克 EM-P 家族销量占比约 47%。今年 1-2 月，领克 EM-P 家族车型累计销量已近 2 万台。根据规划，领克今年预计还将发布 3 款全新新能源车型。

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