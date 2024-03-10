红旗纯电中大型轿车 EH7 上市定档 3 月 20 日，最大续航 800km

IT之家 3 月 10 日消息，@红旗新能源 今日午间发文宣布，红旗 EH7 上市发布会定档 3 月 20 日于深圳举行。

据悉，新车是基于 FMEs 平台架构打造的首款纯电动轿车，定位中大型车，最大续航可达 800 公里。新车采用了与以往红旗燃油车型迥然不同的设计语言，前脸的造型呈“微笑”状，两侧为 L 字形的大灯。该车车身尺寸分别为 4980/1915/1490mm，轴距为 3000mm。

内饰方面，新车配备 6 英寸仪表、15.5 英寸曲面屏，安装了 AR-HUD 抬头显示系统。此外，新车车机配备高通骁龙 8155 芯片，同时也将搭载 HAP 精准自动驾驶辅助系统。

动力方面，EH7 提供单电机和双电机两种版本，其中双电机四驱版本的最大功率为 455kW，最大扭矩为 756N・m，0-100km/h加速时间仅为 3.9 秒。根据此前消息，该车会提供换电版和长续航快充版，换电版续航为 600km，而长续航快充版的续航里程可以达到 800km。

据IT之家本月初报道，中国一汽 1-2 月整车销量 44.8 万辆，同比增长 17.7%。其中，红旗品牌 1-2 月累计零售销量突破 65300 辆，同比增长 37.56%；中国一汽 1 月总销量为 29.68 万辆，红旗品牌 1 月零售销量突破 40300 辆。

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