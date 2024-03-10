14300 元起，适马 500mm F5.6 DG DN / 15mm F1.4 FISHEYE 两款镜头国行上市

IT之家 3 月 10 日消息，适马 500mm F5.6 DG DN 及 15mm F1.4 FISHEYE 两款镜头目前已经正式上市，可选 L 卡口和索尼 E 卡口版本，IT之家整理价格信息如下：

适马 500mm F5.6 DG DN：售价 21999 元

适马 15mm F1.4 FISHEYE：售价 14300 元

适马 500mm F5.6

据介绍，适马 500mm F5.6 是一款专为无反相机设计的超长焦定焦镜头，重量最低 1370g（L 卡口），最近对焦距离 320cm。

该镜头采用 14 组 20 片镜片结构，包含 2 片 SLD 特殊低色散镜片和 3 片 FLD 萤石级低色散镜片，配有 HLA 线性马达自动对焦。

适马 15mm F1.4

适马 15mm F1.4 是一款全画幅 F1.4 对角线鱼眼可换镜头，专为星空摄影打造，重量 1360g，最近对焦距离 38.5cm。

该镜头由 15 组 21 片镜片结构组成，包括 4 片 FLD 和 3 片 SLD、2 片非球面镜片，同样配有 HLA 线性马达自动对焦。

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