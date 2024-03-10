可自动识别血栓精准治疗，南京邮电大学研发 DNA“纳米递药机器”

IT之家 3 月 10 日消息，据南京邮电大学官网新闻稿，南京邮电大学科研团队近日开发出一种 DNA 纳米机器，它能够自动在血管里找到血栓，实现精准递药。相关研究论文近日已经发表于学术期刊《自然》中，有望为治疗心梗、脑中风等疾病提供新方案。

论文共同通讯作者、南京邮电大学汪联辉教授介绍，血栓是导致心梗、脑中风等急性疾病的罪魁祸首，临床上通常采用溶栓药物来治疗。这种药物会激活人体内的纤溶酶，纤溶酶则可以溶解血栓的主要成分纤维蛋白，不过相关治疗方法危险性较大，容易导致凝血功能异常，严重的话还会造成伤口暴露并出血。

而南京邮电大学科研团队设计的“纳米递药机器”正是为了解决相关问题，号称可以让“药物只针对血栓发挥作用”，可以在人体内降解、代谢，具有良好的生物相容性。

▲ 图源 南京邮电大学官网新闻稿（下同）

IT之家从论文中获悉，科研人员首先用 DNA 折纸技术构造了一个长 90 nm、宽 60 nm 的矩形片，再将溶栓药物分子放在矩形片上。随后，科研人员利用 DNA 三链结构设计了一种门控开关，它将矩形片卷成纳米管，把药物保护起来。

而这一“门控开关”中带有凝血酶适配体，能够自动跟踪凝血酶，由于血栓附近的凝血酶浓度高，伤口凝块附近的凝血酶浓度低，纳米机器可以根据浓度判断自身所处位置是血栓还是伤口，如果浓度高，就打开纳米管，释放溶栓药物。

小型动物模型实验结果显示，与传统给药方式相比，纳米机器对脑中风和肺栓塞的溶栓效率分别提高 3.7 倍和 2.1 倍，凝血功能异常的发生率也显著降低。

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