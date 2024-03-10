复古胶片风格后期思路

在前一段时间发布的推送中，有不少朋友表示对胶片风格非常感兴趣，很喜欢胶片的质感，希望了解一下后期思路。

那么今天就来跟大家分享一下胶片风格照片的后期技巧，不过需要明确的是，数码照片终究是数码照片，无法完全形成胶片自身的那种味道和感觉，我们仅仅是针对其部分特点进行模仿。

1. 思路分析

首先还是要分析一下胶片照片的特征，我们结合几张照片来看：

从光影方面来看，胶片的明暗对比不是很强，画面有偏“灰”的感觉，也就是没有死黑，暗部以“灰黑”的方式呈现出来；

再从色彩方面来看，胶片的色彩比较浓郁，有一点“油润”的感觉，并且有明显的主色调，画面整体向某种色彩偏移；

最后是细节方面，胶片中有比较明显的颗粒感和噪点，有些照片还会有暗角，看起来偏复古。

那么我们在后期调节时，就可以从上面的几个特征下手，这里我们使用 Lightroom 工具来进行后期调节。

2. 具体调节

（1）光影调节

根据胶片的特点，我们可以让照片整体偏“灰”，即降低画面对比度，并在曲线工具中，将最右侧控制死黑的端点上移，让暗部亮一些。

（2）色彩调节

色彩方面，就比较灵活了，一般胶片的红、绿、蓝、黄这几种颜色比较浓郁，我们可以根据自己照片的色彩特点进行有针对性的调整，使用 HSL 工具微微提高这几种色彩的饱和度，让其看起来比较浓郁油润；

而主色调则可以使用分离色调工具，让照片整体向一种色彩偏移，从而突出某种特点，如偏棕黄突出复古感，偏粉紫突出浪漫的感觉等。

（3）细节调整

细节部分的调整我们主要针对颗粒感和暗角两部分。

在 Lightroom 中，右侧的“效果”工具栏中，就有专门的颗粒调节部分，我们可以对颗粒的数量、大小、粗糙度进行修改，依据可以喜好灵活地进行调整即可；

“效果”工具栏中还有一个“晕影”控制条，向左拉动就能给照片添加暗角，向右拉动则可以添加偏亮的晕影，我们也可以根据需要灵活进行调整。

最后，我们还可以为照片添加一个边框，让其更有纸质胶片照片的感觉，在导出照片时，选择“添加边框并共享”，就可以对照片的边框进行编辑，最后保存照片即可。

修改前效果

修改后效果

完成以上操作，照片就有一点胶片的味道了，当然我们也可以根据自身的喜好对色彩、光影等方面进行个性化的调整，让照片有我们自己的风格。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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