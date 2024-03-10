使用 Excel 来做数据分析

锵锵~ 大家好哇！我是又在研究数据分析的卫星酱~
上回咱们为了介绍数据可视化，以销售为例，分享了几个用于数据分析的图表：
限于篇幅，以上仅对商品维度做了分析。
所以，本文将以下表为例，从「顾客」的维度，继续分享数据可视化的实战案例：
和商品维度类似，从顾客的角度也有几个要点：
购买本产品的顾客性别比例，年龄分布情况；
或者消费的渠道，是线下实体店，还是线上网购？
以及购买的时间，是工作日购买，还是周末购买？
分析此类数据便于建立用户画像，更精准地找到目标用户，为销售和运营提供一定的思路。
1、性别比例
分析性别比，多用饼图：
数据仅有两组，且意在展示比例。
或用其变体：圆环图、华夫饼图，均可。
从图中可以看到，顾客中女性占总体的 77%，是男性的 3.3 倍。
所以，奶茶的设计和宣传，可以多考虑女性这一消费主体，比如强调女性属性，使用女性代言人等。
具体方案，还需专业领域从业人士才能做出，卫某就不班门弄斧了~
2、年龄分布
用树状图分析各年龄段的占比：
可以看出购买本款奶茶的主要人群是 20~50 岁，占顾客总数的 85% 左右：青年和中年人是消费的主力军。
所以，运营时这部分群体应重点关注。
对了，上篇中有同学问树状图能不能出教程：
读者有需求，当然要满足啦！
选中 A1:B11，插入树状图：
好了，这不就制作完……
咳、开个玩笑，我猜大家想知道的，是怎么让数据标签同时显示数值和百分比，对吧
插入辅助列：
公式：
=C2&CHAR(13)&TEXT(D2"0.00%")
右键树状图，【选择数据】，修改【图表数据区域】为：
=Sheet3!$A$1:$C$11
【确定】后，数据标签格式勾选【类别名称】，就大功告成了！
最后别忘了美化一下~
3、渠道及时间
直接用常见的条形图就能很好地分析购买渠道：
或者稍作升级，将各渠道占总数的比例也可视化：
还可以结合其他角度进一步研究：
具体如何分析，还是要看实际需求哦！
消费的时间，比如工作日 & 节假日、白天 & 夜晚，这样的数据和消费渠道的数据，其特征差别不大。
因此，处理方式也差不多，也能选择简单的柱形图来展现，或配合性别等元素进行分析。
4、写在最后
今日介绍了数据分析中，销售视角下，顾客维度的数据可视化，后台回复关键词【顾客】，即可获取本文练习文件~
一般来说，常用的图表就能满足基础的数据分析所需，重要的是思路，比如从哪几个维度去分析；
还有可视化选用的图表，选择能展示数据特点的图表。
本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱
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