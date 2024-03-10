使用 Excel 来做数据分析

锵锵~ 大家好哇！我是又在研究数据分析的卫星酱~

上回咱们为了介绍数据可视化，以销售为例，分享了几个用于数据分析的图表：

限于篇幅，以上仅对商品维度做了分析。

所以，本文将以下表为例，从「顾客」的维度，继续分享数据可视化的实战案例：

和商品维度类似，从顾客的角度也有几个要点：

购买本产品的顾客性别比例，年龄分布情况； 或者消费的渠道，是线下实体店，还是线上网购？ 以及购买的时间，是工作日购买，还是周末购买？

分析此类数据便于建立用户画像，更精准地找到目标用户，为销售和运营提供一定的思路。

1、性别比例

分析性别比，多用饼图：

数据仅有两组，且意在展示比例。

或用其变体：圆环图、华夫饼图，均可。

从图中可以看到，顾客中女性占总体的 77%，是男性的 3.3 倍。

所以，奶茶的设计和宣传，可以多考虑女性这一消费主体，比如强调女性属性，使用女性代言人等。

具体方案，还需专业领域从业人士才能做出，卫某就不班门弄斧了~

2、年龄分布

用树状图分析各年龄段的占比：

可以看出购买本款奶茶的主要人群是 20~50 岁，占顾客总数的 85% 左右：青年和中年人是消费的主力军。

所以，运营时这部分群体应重点关注。

对了，上篇中有同学问树状图能不能出教程：

读者有需求，当然要满足啦！

选中 A1:B11，插入树状图：

好了，这不就制作完……

咳、开个玩笑，我猜大家想知道的，是怎么让数据标签同时显示数值和百分比，对吧

插入辅助列：

公式：

=C2&CHAR(13)&TEXT(D2"0.00%")

右键树状图，【选择数据】，修改【图表数据区域】为：

=Sheet3!$A$1:$C$11

【确定】后，数据标签格式勾选【类别名称】，就大功告成了！

最后别忘了美化一下~

3、渠道及时间

直接用常见的条形图就能很好地分析购买渠道：

或者稍作升级，将各渠道占总数的比例也可视化：

还可以结合其他角度进一步研究：

具体如何分析，还是要看实际需求哦！

消费的时间，比如工作日 & 节假日、白天 & 夜晚，这样的数据和消费渠道的数据，其特征差别不大。

因此，处理方式也差不多，也能选择简单的柱形图来展现，或配合性别等元素进行分析。

4、写在最后

今日介绍了数据分析中，销售视角下，顾客维度的数据可视化，后台回复关键词【顾客】，即可获取本文练习文件~

一般来说，常用的图表就能满足基础的数据分析所需，重要的是思路，比如从哪几个维度去分析；

还有可视化选用的图表，选择能展示数据特点的图表。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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