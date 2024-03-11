微软旗下动视 600 名 QA 员工组成北美最大的游戏工会

IT之家 3 月 11 日消息，动视员工近日组建了北美最大的游戏工会。

上周五，微软游戏动视部门约 600 名质量保证（QA）员工成立了工会，在美国通信工人协会（CWA）的协助下，员工们成立了动视质量保证联盟 - CWA。该工会包括来自美国加利福尼亚州、明尼苏达州和得克萨斯州的工人，其中包括《使命召唤》等动视系列游戏的工作人员。

该工会是微软自愿认可的，目前是微软旗下最大的工会，加入了 Raven Software、Blizzard Albany 和 ZeniMax Media 的现有工会，这意味着现在有超过 1,000 名 QA 员工加入了微软旗下的工会。

值得注意的是，自 2022 年以来，微软一直在回避许多其他公司采取的破坏工会策略，当时该公司签署了一项广泛的中立协议，作为其以 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4968 亿元人民币）成功收购动视暴雪的一部分。

该协议的首次测试于 2023 年进行，当时贝塞斯达的母公司 ZeniMax Media（2021 年 3 月被微软以 81 亿美元收购）的 300 多名质量保证测试人员组成了 ZeniMax Workers United。

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