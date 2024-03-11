2023 年全球电视出货量 2.01 亿台创十年新低，同比下降 1.6%

IT之家 3 月 11 日消息，根据洛图科技最新发布的《全球电视品牌市场出货季度追踪》数据显示，2023 年全年，全球电视市场品牌整机出货量达到 2.01 亿台，同比 2022 年下降 1.6%，创下近十年来的新低点。

▲ 图源“ Runto 洛图科技观研”官方公众号，下同

其中，LCD 电视出货 1.96 亿台，同比下降 0.9%；OLED 电视出货 548 万台，同比下降 20.6%。另一方面，2023 年全球电视出货的平均尺寸达到 49.3 英寸，较 2022 年增加 1.6 英寸，可以看出大屏化趋势明显。

从区域来看，北美、拉美和东欧三大市场的出货量实现了同比增长，增幅分别为 7.5%、2.3% 和 3.4%。亚太、中国、西欧和中东非的出货量同比下降，降幅分别为 0.2%、8.4%、11.5% 和 3.0%。

据IT之家此前报道，2023 年全年中国电视市场品牌整机的出货量为 3656 万台，同比 2022 年下降 8.4%，同样创十年新低。其中上半年微降 0.5%，下半年降幅扩大到 14.3%。

此外，洛图科技还公布了 2023 全年中国电视市场“前 7 大传统主力品牌”出货量报告（注：海信、小米、TCL、创维、长虹、海尔、康佳），上述厂商产品出货总量达 3369 万台，合计占到全市场出货量的 92.2%，同比 2022 年增长了 1.5 个百分点。

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