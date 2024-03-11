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苹果上海第八家直营店“Apple 静安店”3 月 21 日开幕

2024/3/11 8:05:02 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 3 月 11 日消息，上海第八家苹果直营店位于上海市静安区南京西路 1699 号。现在，官方确认这家新店的开幕时间为 3 月 21 日晚 7 点。

开业活动中，3 月 21 日，上海交响乐团将在“Apple 静安店”的进行现场演奏。3 月 23 日至 4 月 30 日，“Apple 静安店”将推出全新独家课程，用户还可以在 Apple Creative 培训师的指导下，提升摄影和视频功力。

课程安排：

  • 工作坊：用 iPhone 摄影，3 月 24 日 14:00-15:00

  • 焦点：Ruby&nbsp;Gloom&nbsp; 和她的数字艺术，3 月 23 日 14:00-15:30

  • 焦点：秦梓铭执导的音乐视频《Delulu》，3 月 30 日 14:00-15:00

  • 工作坊：跟着 Aki Jiang 设计多媒体上海漫游地图，4 月 6 日 14:00-15:30

据IT之家此前报道，上海静安店将是目前中国最高规格的苹果旗舰店。门店位于静安寺正对面，目前围挡设计正式公布，基于上海市花白玉兰设计。

目前，苹果已经在上海香港广场、南京东路、上海环贸 iapm 商场、上海国金中心 IFC 商场、普陀区中山北路环球港、杨浦区五角场合生汇、闵行区七宝万科广场开设了七家门店，而这一家正是苹果上海第八家 Apple Store 零售店。

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关键词：苹果直营店

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