荣耀 Magic6 至臻版手机亮相：天穹紫、墨岩黑，3 月 18 日发布

IT之家 3 月 11 日消息，荣耀终端有限公司 CEO 赵明今日发表微博，公布了荣耀 Magic6 至臻版手机配色：天穹紫和墨岩黑。从官方发布的图片来看，Magic6 至臻版在后盖上采用了与上代相同的素皮材质，摄像头采用了特殊的圆形矩阵造型，有点像“保时捷设计”的 Logo。

据官方介绍，荣耀 Magic6 至臻版的天穹紫，灵感来源于“祁连雪山夕阳时刻的天穹之色”，官方描述：“夕阳西下，一抹淡紫映照天穹。同时将祁连落日的奇妙景色与经典的 TOGO 皮革纹理结合，让美景和奢华完美融合”。

墨岩黑的灵感则来源于“川西的黑石城”，官方描述为“一片月色洒在漆黑如墨的奇特岩石上，映射川西臻美秘境”。

据悉，荣耀官宣将于 3 月 18 日举行荣耀春季旗舰新品发布会，荣耀 Magic6 至臻版将与荣耀 Magic6 RSR 保时捷设计、荣耀首款 AI PC“荣耀 MagicBook Pro 16”一同在发布会上亮相。

IT之家此前报道，荣耀 Magic6 系列发布于 2024 年 1 月 11 日，该机预装了 MagicOS 8.0 系统，首发鸿雁卫星通信，提供绒黑色、祁连雪、海湖青、流云紫、麦浪绿五款配色，搭载了骁龙 8 Gen 3 移动处理平台和自研射频增强芯片 C1+，支持谷歌 GMS。

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