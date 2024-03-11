小米神秘新机入网工信部，预计为 Civi 4 系列

IT之家 3 月 11 日消息，日前一款型号为 24053PY09C 的小米新机在工信部完成入网，具体名称未知。

不过，高通今日刚刚官宣旗舰新品发布会定档 3 月 18 日，而博主 @数码闲聊站 曾爆料称小米 Civi 4 系列搭载骁龙 8 系芯片。结合这两条消息来看，本次入网的新机有可能是小米 Civi 4 系列，上一代小米 Civi 3 手机的型号为“23046PNC9C”。

博主 @数码闲聊站 曾爆料称小米 Civi 4 工程机徕卡影像联名、1.5K 2.7D 微曲双孔屏幕并使用金属中框。另一位博主 @智慧皮卡丘 则爆料，小米 Civi 4 预计五月前后发布，采用曲屏设计，新机定位提升，对标荣耀数字系列，影像和性能都有提升，另外还会继续推出联名礼盒。

作为参考，上一代的小米 Civi 3 手机于去年 5 月发布，首发天玑 8200-Ultra 处理器，配备 6.55 英寸 2400×1080 OLED 双曲屏，拥有 71.7mm 窄机身，厚 7.56mm，重 173.5g，内置 4500mAh 电池，使用塑料中框，起售价为 2499 元。

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