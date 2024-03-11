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TCL T508N 5G 功能机现身二手平台：展锐 T157、3GB RAM、安卓 13

2024/3/11 9:56:11 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 3 月 11 日消息，随着“展锐 5G 功能机”方案逐渐普及，目前许多厂商都推出了自家 5G 功能机，IT之家近日在二手平台注意到一款 TCL onetouch E15G 功能机，对应型号为 T508N，由于电商平台无此机型信息（仅二手平台大量出现，售价在 150-200 元左右），因此可以判断为移动招标采购的功能机

性能方面，这款手机搭载展锐 T157 芯片（UMS9157，4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55，最高频率 1.6GHz），安兔兔跑分 30 万分上下，性能大致与骁龙 730G 位于同一水平。

IT之家整理手机规格参数如下：

  • SoC：展锐 T157

  • 屏幕：3.5 英寸 320 x 480 分辨率

  • RAM：3GB

  • 存储空间：32GB

  • 电池：2900 毫安时

  • 系统Android 13

另据此前报道，“小黄蜂 10A 按键手机”、“酷派金世纪 Y60 手机”两款功能机也采用了类似的配置，中国电信终端产品库这两款手机零售价为 699 元。

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关键词：TCLE15GT508N功能机5G 功能机

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