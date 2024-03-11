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Khadas 推出 Mind 迷你主机专用显卡扩展坞，内置桌面版 RTX 4060 Ti 显卡

2024/3/11 10:46:04 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 11 日消息，开源品牌 Khadas 近日推出其模块化迷你主机 Mind 专用显卡扩展坞 Mind Graphics，预售阶段定价 899 美元（IT之家备注：当前约 6473 元人民币）。

Khadas Mind Graphics

该显卡扩展坞内置桌面版英伟达 RTX 4060 Ti 显卡，目前仍在设计验证测试（DVT）阶段，预计 6 月开始发货。

Khadas Mind 迷你主机本体采用超薄设计，体积仅有 0.3 升，搭载第 13 代英特尔酷睿处理器，内置待机用小型电池，并包含一个专用 Mind Link 接口，可用于连接 Mind Graphics 等设备。

Khadas Mind 与 Mind Graphics 组合体

▲ Khadas  Mind 与 Mind Graphics 组合体。上方为 Khadas Mind 迷你主机本体

据了解，Mind Graphics 除了内置显卡外还提供了丰富的 I / O 接口，包括：

  • 1 个兼容雷电 4 的 USB4 接口；

  • 3 个 10G USB Type-A 接口；

  • 2 个 HDMI 2.1a 接口，支持 4K 240Hz 和 8K 60Hz；

  • 1 个 DP 1.4a 接口；

  • 1 个 2.5G 网卡；

  • 1 个 SD 4.0（200MB/s）读卡器；

  • 1 个 3.5mm 音频二合一接口。

Khadas Mind Graphics 侧后方照

▲ Khadas Mind Graphics 侧后方照。可见背部 I / O 接口和顶部 Mind Link 连接器

另据 Khadas 官方近日消息，其 Mind 系列产品荣获 2024 年 iF 设计奖：

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关键词：显卡坞KhadasKhadasMind

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