五菱扬光新能源商用车正式上市：首搭红 1 号电池，7.18 万元起

IT之家 3 月 11 日消息，据“五菱汽车”官方公众号，五菱扬光车型今日正式上市，该车号称“全新一代超大空间新能源商用车”，IT之家整理该车规格售价信息如下：

230KM 实用型：7.18 万元

300KM 实用型：7.98 万元

300KM 舒适型：8.38 万元

新车首搭五菱红 1 号电池，拥有飞流超智能温控系统，以及 MUST 超轻薄结构技术与问鼎超耐用电芯技术。其中，飞流超智能温控系统通过飞流液冷结构、智能温控系统、飞流保温机制三大关键部分；采用 MUST 超轻薄结构技术，可降低电池维护成本；搭配问鼎超耐用电芯技术，集电芯快充、电芯抗衰、电芯安全技术三位一体。

载重方面，新车拥有 6.5m³ 空间，货厢长度 2830mm，最大宽 1680mm，高度 1365mm，采用 270° 四六分对开尾门搭配侧滑门，以及低于 600mm 的尾门槛离地高度。整车采用高强度笼式车身，车架高强度钢占比达 83%；车顶最大可承受压力 6.8 吨，并配备 12 层加厚胎布轮胎。

驾乘体验方面，该车主副驾座椅四向调节，配置 8 寸悬浮中控娱乐屏，支持多媒体 / 音乐等功能，还有 7 处储物空间，前麦弗逊独立悬架。

此外，新车支持快充和交流充电桩两种充电方式，全系标配快充，在常温下，快充从 30%-80% 号称仅需 30 分钟。

即日起至上市前，用户可通过五菱汽车 App、五菱汽车小程序等线上渠道下订，可享包括扬光金融 / 置换礼：下定用户可享金融贴息 3000 元或置换补贴 3000 元（二选一）；扬光来电礼：用户选装 6.6KW 交流慢充配置车型，即可获赠 7KW 充电桩（不含安装）；扬光服务礼：下定即可免费享受价值 1000 元电池均衡服务 1 次。

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