大连明日起发放 5000 万元汽车消费券，单车最高补贴 5000 元

IT之家 3 月 11 日消息，3 月 12 日至 3 月 31 日，大连市将向在连市民发放总额 5000 万元“2024 年春季汽车消费券”，将采取购车送券的方式发放。

活动期间满足条件的在连新车购车人：

单车购置费用 10 万元（含）至 20 万元的，发放 4000 元消费券补贴；

单车购置费用 20 万元（含）以上的，发放 5000 元消费券补贴。

满足条件的在连二手车购车人：

单车购置费用 5 万元（含）至 10 万元的，发放 1000 元消费券补贴；

单车购置费用 10 万元（含）以上的，发放 2000 元消费券补贴。

IT之家获悉，符合条件的购车人可于 3 月 18 日 10 时起进入云闪付 App“政府促消费”专区申请汽车消费券。购车人取得赠券后可在银联云闪付 App 公布的零售、家电、加油等企业消费使用。

本次 2024 年大连春季汽车消费券的申领和使用均通过中国银联云闪付 App 操作，用户可通过各大应用市场下载中国银联云闪付 App。

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