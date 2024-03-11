戴森 V10 洗地吸尘器新品 V10n Digital Slim Nautik 上市：五合一干湿清洁，4499 元

IT之家 3 月 11 日消息，戴森官方官宣，戴森新品洗地机 Dyson V10n Digital Slim Nautik 正式上市，官方售价 4499 元，于今日开启预售。

官方声称戴森 V10 洗地机为“干湿全能”，拥有五种吸头配件，以满足用户不同场景下的使用需求。重量上，Dyson V10n Digital Slim Nautik 相比戴森 V10 系列无绳吸尘器轻了 25%，为 1.3 千克，号称能够兼顾手感和性能。

IT之家查询获悉，目前戴森官网戴森 V10 系列吸尘器共有三款，此次发布的新品戴森 V10 吸尘器为 Dyson V10n Digital Slim Nautik 多功能手持吸尘器，主打“轻量全能”。

Dyson V10n Digital Slim Nautik 拥有“2+3”吸头配件，一款主吸头配件、一款洗地头配件以及三款辅助清洁头配件，IT之家整理功能和适用场景如下：

纤巧软绒主吸头：采用纤巧软绒，适合清洁硬质地板灰尘以及清洁长发，不易缠绕。官方称该吸头的体积相比戴森 V10 非轻量无绳吸尘器的软绒滚筒吸头缩小了 40%，拥有 278000 根碳纤维刷毛，吸力达 100AW，左右转幅最高可达 160°，支持 0 毫米双侧边贴边除尘；

防缠绕螺旋吸头：主要针对长发和宠物毛发清洁而设计，强力吸尘且防缠绕，支持除螨。适用于多种清洁场景，如床褥、沙发等深层尘及过敏原；

缝隙清洁吸头：可深入清洁家具内外边缝，车座等狭窄缝隙；

缝隙软毛（宽嘴）两用吸头：适合清洁家具、灯具、车内等位置的灰尘，及较大碎屑；

Nautik 洗地滚筒清洁配件：用于最终的清洗，洗地机滚筒转率达 900 转 / 分钟，在满水情况下，以 0.5 米的速度无返复清洁的情况下，能满足一次 110m² 地面清洗覆盖范围。

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