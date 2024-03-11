工信部公布新一批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，领克 07、哪吒 L 等在列

IT之家 3 月 11 日消息，工信部今日公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三批），包含特斯拉 Model S / X、五菱宏光 MINIEV、小鹏 G6、哪吒 L、领克 07 等车型。
IT之家从目录中注意到，五菱宏光 MINIEV 免税的是 215km（CLTC）续航版本，预计是 2024 款五菱宏光 MINIEV 马卡龙。
哪吒 L 包含纯电和插混增程版本，纯电版续航 510km，搭载 68.09kWh 电池；插混增程版纯电续航 210km，搭载 40.27kWh 电池。
此外，插混车型免税目录还包含奥迪 A8L 混合动力（51km 纯电续航）、东风 eπ008（154km 纯电续航）、领克 07（102km 纯电续航）、比亚迪海豹 06（60km 和 90km 纯电续航）。
纯电车型：
通用名称
纯电动
续驶里程 (km)
动力蓄电池组总能量（kWh）
|奥迪 E 创
500
95
特斯拉 MODEL S
715
100
特斯拉 MODEL X
700
100
特斯拉 MODEL X
664
100
特斯拉 MODEL S
672
100
红旗 EH7
720
85
红旗 EH7
690(CLTC)
85
红旗 EH7
640(CLTC)
85
红旗 EH7
665(CLTC)
85
东风 eπ008
636
82.28
岚图梦想家
475/470
82.11
岚图梦想家
605/600
108.73
ID.7 S
633(CLTC)
80.2
ID.7 S
633(CLTC)
80.2
图雅诺 EV
305
53.58
大拿
340
50.2
聚星
426
88.8
聚星
416
77
聚星
284
51.5
聚星
372
77
EV70
372
77
αS5
708(CLTC)
79.2
009 光辉
702
108
钇为 3
330(CLTC)
34.5
瑞风 E4
440/430(CLTC)
77.28/75.2
瑞风 E4
440/430(CLTC)
77.28/75.2
C01
525(CLTC)
62.8
C01
525(CLTC)
62.8
C10
410(CLTC)
52.9
T03
200(CLTC)
21.6
E 全顺
357
77.28
宏光 MINIEV
215(CLTC)
17.3
跨越星 V7EV
255(CLTC)
41.86
远航 Y7
620(CLTC)
88.42
远航 H9
560(CLTC)
88.42
STERRA ES
625
74.821
STERRA ES
575
74.821
STERRA ES
605
74.821
STERRA ES
705
74.821
L6
570/618/650
75
L6
850/822/770
100
L6
688
83
小鹏 G6
580(CLTC)/560(CLTC)
66.0
彩虹
201(CLTC)
17.3
彩虹
205(CLTC)
17.18
哪吒 X
501
65.73
哪吒 X
401
54.59
哪吒 L
510
68.09
插混车型：
通用名称
纯电动续驶里程 (km)
燃料消耗量 (L / 100km)
发动机排量 (mL)
电池组总能量（kWh）
奥迪 A8L 混合动力
51
7.6
2995
14.08
HS7PHEV
92
5.98
1989
20.14
HS7 PHEV
83
6.32
1989
20.14
东风 eπ008
154（增程）
5.55
1497
34.32
PASSAT PHEV
52
5.50
1395
13
TIGUAN L PHEV
45
6.20
1395
13
坦克 500
110
8.80
1998
37.11
坦克 300
105
8.80
1998
37.11
坦克 400
105
8.80
1998
37.11
魏牌高山
75
6.70
1499
19.94
大家 7 超混，大家 7 DMH
180
6.35
1496
39.7
大家 9 超混，大家 9 DMH
101/90
6.50/6.70/6.90
1496
24.7
大家 9 超混，大家 9 DMH
175/170
6.70/6/90
1496
39.7
大家 7 超混，大家 7 DMH
110/102
6.15/6.35
1496
24.7
领克 07
102
4.80
1499
18.99
X8 PHEV
84
5.49
1499
19.008
QX PHEV
45
5.59
1498
10.37
C11
205（增程）
6.10
1499
43.74
C11
138（增程）
6.10
1499
30.1
C11
138（增程）
6.10
1499
30.1
C01
148（增程）
5.85
1499
30.1
C01
148（增程）
5.85
1499
30.1
C10
140（增程）
5.89
1499
28.4
C01
248（增程）
5.85
1499
43.74
比亚迪海豹 06
90
3.98
1498
15.874
比亚迪海豹 06
60
3.80
1498
10.08
旅行者 C-DM
161
6.40
1499
43.244
风云 T9 C-DM
100
5.20
1499
19.43
STERRA ET
161（增程）
5.20
1499
31.7
哪吒 L
210（增程）
5.8
1499
40.27
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