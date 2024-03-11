工信部公布新一批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，领克 07、哪吒 L 等在列

IT之家 3 月 11 日消息，工信部今日公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三批），包含特斯拉 Model S / X、五菱宏光 MINIEV、小鹏 G6、哪吒 L、领克 07 等车型。

IT之家从目录中注意到，五菱宏光 MINIEV 免税的是 215km（CLTC）续航版本，预计是 2024 款五菱宏光 MINIEV 马卡龙。

哪吒 L 包含纯电和插混增程版本，纯电版续航 510km，搭载 68.09kWh 电池；插混增程版纯电续航 210km，搭载 40.27kWh 电池。

此外，插混车型免税目录还包含奥迪 A8L 混合动力（51km 纯电续航）、东风 eπ008（154km 纯电续航）、领克 07（102km 纯电续航）、比亚迪海豹 06（60km 和 90km 纯电续航）。

纯电车型：

通用名称 纯电动 续驶里程 (km) 动力蓄电池组总能量（kWh） 奥迪 E 创 500 95 特斯拉 MODEL S 715 100 特斯拉 MODEL X 700 100 特斯拉 MODEL X 664 100 特斯拉 MODEL S 672 100 红旗 EH7 720 85 红旗 EH7 690(CLTC) 85 红旗 EH7 640(CLTC) 85 红旗 EH7 665(CLTC) 85 东风 eπ008 636 82.28 岚图梦想家 475/470 82.11 岚图梦想家 605/600 108.73 ID.7 S 633(CLTC) 80.2 ID.7 S 633(CLTC) 80.2 图雅诺 EV 305 53.58 大拿 340 50.2 聚星 426 88.8 聚星 416 77 聚星 284 51.5 聚星 372 77 EV70 372 77 αS5 708(CLTC) 79.2 009 光辉 702 108 钇为 3 330(CLTC) 34.5 瑞风 E4 440/430(CLTC) 77.28/75.2 瑞风 E4 440/430(CLTC) 77.28/75.2 C01 525(CLTC) 62.8 C01 525(CLTC) 62.8 C10 410(CLTC) 52.9 T03 200(CLTC) 21.6 E 全顺 357 77.28 宏光 MINIEV 215(CLTC) 17.3 跨越星 V7EV 255(CLTC) 41.86 远航 Y7 620(CLTC) 88.42 远航 H9 560(CLTC) 88.42 STERRA ES 625 74.821 STERRA ES 575 74.821 STERRA ES 605 74.821 STERRA ES 705 74.821 L6 570/618/650 75 L6 850/822/770 100 L6 688 83 小鹏 G6 580(CLTC)/560(CLTC) 66.0 彩虹 201(CLTC) 17.3 彩虹 205(CLTC) 17.18 哪吒 X 501 65.73 哪吒 X 401 54.59 哪吒 L 510 68.09

插混车型：

通用名称 纯电动续驶里程 (km) 燃料消耗量 (L / 100km) 发动机排量 (mL) 电池组总能量（kWh） 奥迪 A8L 混合动力 51 7.6 2995 14.08 HS7PHEV 92 5.98 1989 20.14 HS7 PHEV 83 6.32 1989 20.14 东风 eπ008 154（增程） 5.55 1497 34.32 PASSAT PHEV 52 5.50 1395 13 TIGUAN L PHEV 45 6.20 1395 13 坦克 500 110 8.80 1998 37.11 坦克 300 105 8.80 1998 37.11 坦克 400 105 8.80 1998 37.11 魏牌高山 75 6.70 1499 19.94 大家 7 超混，大家 7 DMH 180 6.35 1496 39.7 大家 9 超混，大家 9 DMH 101/90 6.50/6.70/6.90 1496 24.7 大家 9 超混，大家 9 DMH 175/170 6.70/6/90 1496 39.7 大家 7 超混，大家 7 DMH 110/102 6.15/6.35 1496 24.7 领克 07 102 4.80 1499 18.99 X8 PHEV 84 5.49 1499 19.008 QX PHEV 45 5.59 1498 10.37 C11 205（增程） 6.10 1499 43.74 C11 138（增程） 6.10 1499 30.1 C11 138（增程） 6.10 1499 30.1 C01 148（增程） 5.85 1499 30.1 C01 148（增程） 5.85 1499 30.1 C10 140（增程） 5.89 1499 28.4 C01 248（增程） 5.85 1499 43.74 比亚迪海豹 06 90 3.98 1498 15.874 比亚迪海豹 06 60 3.80 1498 10.08 旅行者 C-DM 161 6.40 1499 43.244 风云 T9 C-DM 100 5.20 1499 19.43 STERRA ET 161（增程） 5.20 1499 31.7 哪吒 L 210（增程） 5.8 1499 40.27

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