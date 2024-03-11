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工信部公布新一批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，领克 07、哪吒 L 等在列

2024/3/11 11:36:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 3 月 11 日消息，工信部今日公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三批），包含特斯拉 Model S / X、五菱宏光 MINIEV、小鹏 G6、哪吒 L、领克 07 等车型。

IT之家从目录中注意到，五菱宏光 MINIEV 免税的是 215km（CLTC）续航版本，预计是 2024 款五菱宏光 MINIEV 马卡龙。

哪吒 L 包含纯电和插混增程版本，纯电版续航 510km，搭载 68.09kWh 电池；插混增程版纯电续航 210km，搭载 40.27kWh 电池。

此外，插混车型免税目录还包含奥迪 A8L 混合动力（51km 纯电续航）、东风 eπ008（154km 纯电续航）、领克 07（102km 纯电续航）、比亚迪海豹 06（60km 和 90km 纯电续航）。

纯电车型：

通用名称

纯电动

续驶里程 (km)

动力蓄电池组总能量（kWh）

奥迪 E 创

500

95

特斯拉 MODEL S

715

100

特斯拉 MODEL X

700

100

特斯拉 MODEL X

664

100

特斯拉 MODEL S

672

100

红旗 EH7

720

85

红旗 EH7

690(CLTC)

85

红旗 EH7

640(CLTC)

85

红旗 EH7

665(CLTC)

85

东风 eπ008

636

82.28

岚图梦想家

475/470

82.11

岚图梦想家

605/600

108.73

ID.7 S

633(CLTC)

80.2

ID.7 S

633(CLTC)

80.2

图雅诺 EV

305

53.58

大拿

340

50.2

聚星

426

88.8

聚星

416

77

聚星

284

51.5

聚星

372

77

EV70

372

77

αS5

708(CLTC)

79.2

009 光辉

702

108

钇为 3

330(CLTC)

34.5

瑞风 E4

440/430(CLTC)

77.28/75.2

瑞风 E4

440/430(CLTC)

77.28/75.2

C01

525(CLTC)

62.8

C01

525(CLTC)

62.8

C10

410(CLTC)

52.9

T03

200(CLTC)

21.6

E 全顺

357

77.28

宏光 MINIEV

215(CLTC)

17.3

跨越星 V7EV

255(CLTC)

41.86

远航 Y7

620(CLTC)

88.42

远航 H9

560(CLTC)

88.42

STERRA ES

625

74.821

STERRA ES

575

74.821

STERRA ES

605

74.821

STERRA ES

705

74.821

L6

570/618/650

75

L6

850/822/770

100

L6

688

83

小鹏 G6

580(CLTC)/560(CLTC)

66.0

彩虹

201(CLTC)

17.3

彩虹

205(CLTC)

17.18

哪吒 X

501

65.73

哪吒 X

401

54.59

哪吒 L

510

68.09

插混车型：

通用名称

纯电动续驶里程 (km)

燃料消耗量 (L / 100km)

发动机排量 (mL)

电池组总能量（kWh）

奥迪 A8L 混合动力

51

7.6

2995

14.08

HS7PHEV

92

5.98

1989

20.14

HS7 PHEV

83

6.32

1989

20.14

东风 eπ008

154（增程）

5.55

1497

34.32

PASSAT PHEV

52

5.50

1395

13

TIGUAN L PHEV

45

6.20

1395

13

坦克 500

110

8.80

1998

37.11

坦克 300

105

8.80

1998

37.11

坦克 400

105

8.80

1998

37.11

魏牌高山

75

6.70

1499

19.94

大家 7 超混，大家 7 DMH

180

6.35

1496

39.7

大家 9 超混，大家 9 DMH

101/90

6.50/6.70/6.90

1496

24.7

大家 9 超混，大家 9 DMH

175/170

6.70/6/90

1496

39.7

大家 7 超混，大家 7 DMH

110/102

6.15/6.35

1496

24.7

领克 07

102

4.80

1499

18.99

X8 PHEV

84

5.49

1499

19.008

QX PHEV

45

5.59

1498

10.37

C11

205（增程）

6.10

1499

43.74

C11

138（增程）

6.10

1499

30.1

C11

138（增程）

6.10

1499

30.1

C01

148（增程）

5.85

1499

30.1

C01

148（增程）

5.85

1499

30.1

C10

140（增程）

5.89

1499

28.4

C01

248（增程）

5.85

1499

43.74

比亚迪海豹 06

90

3.98

1498

15.874

比亚迪海豹 06

60

3.80

1498

10.08

旅行者 C-DM

161

6.40

1499

43.244

风云 T9 C-DM

100

5.20

1499

19.43

STERRA ET

161（增程）

5.20

1499

31.7

哪吒 L

210（增程）

5.8

1499

40.27

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