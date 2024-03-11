荣耀 Magic6 至臻版手机开启预定，提供 512GB、1TB 大存储版本

IT之家 3 月 11 日消息，荣耀 Magic6 至臻版手机今日对外公布了外观设计，与此同时，这款新机也在京东等平台开启预定，3 月 18 日 19:30 发布。

IT之家从京东预定页面获悉，这款新机将提供墨岩黑、天穹紫两款配色，并且有 512GB 和 1TB 两个大存储版供用户选择。定金预售权益包括赠送京东 PLUS 年卡、1 年无限碎屏保、荣耀手环 7 NFC 版等，购买新机参与评价还能赢 50 元 E 卡。

此外，其它权益还包括荣耀生活礼包及腾讯视频季卡限量 1000 份。在 2024 月 3 月 11 日至 2024 年 3 月 18 日荣耀 Magic6 至臻版定金预售截止时间前，支付定金预定荣耀 Magic6 至臻版官方标配版本（不包含如必购码，学生专享等特殊版本）即可参与活动，支付尾款且订单确认收货后，方可确认中奖资格。

根据博主 @数码闲聊站 的最新爆料，Magic6 至臻版配备 1.5K 8T LTPO 双孔四曲屏，采用直角金属中框 + 黑 / 紫素皮机身，配备 50Mp f / 1.4-f-2.0 超大物理可变光圈主摄，f / 2.6 大光圈亿级像素大底潜望镜支持 100X 数字变焦，Magic6 RSR 保时捷设计版也是如此。

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