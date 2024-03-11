中兴通讯车载 4G 通信模组实现量产，上汽大通新途 V80 首发搭载

IT之家 3 月 11 日消息，近日，上汽大通与中兴通讯在深圳举办发布会，联合宣布中兴通讯车载 4G 通信模组在上汽大通畅销车型“高价值宽体轻客”新途 V80 实现量产上车。

据中兴通讯官方介绍，中兴车载 4G 通信模组 ZM8201 是中兴通讯基于自研 4G 通信芯片平台打造的车载通信模组，功耗较低，适应-40℃至 + 85℃严苛环境，满足车规级要求，现已经通过 AEC Q100 车规认证，中兴车载 4G 通信模组 ZM8201 目前已经通过全球超 70 个国家运营商的入网认证测试，覆盖全球 2G / 3G / 4G 网络，LTE FDD 速率可达 150Mbps。

IT之家查询上汽大通官网了解到，上汽大通新途 V80 是上汽大通推出的轻客型燃油汽车，配备上汽 π2.0T 高性能发动机，最大功率可达 108kW，峰值扭矩达 340N.m，百公里综合油耗约 7.5L，拥有多功能方向盘和定速巡航功能。

此外，上汽大通新途 V80 还配备了 10 英寸触控屏，搭载了车联网系统，支持手机互联、语音控制，用户可通过手机 App，实时查看车辆状态。车内高度至高达 1925MM、装载容积可达 11.4m³，侧移门宽度达 1.3 米，畅行 2.1 米限高路段，全系提供 4 种轴距、3 种顶高。官方价格 107800 元起。

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