消息称苹果 iOS 18 将为 AirPods Pro 耳机提供“助听器模式”

IT之家 3 月 11 日消息，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 时事通讯中写道，AirPods Pro 在 2024 年不会出现任何硬件变化。软件方面，他表示“重大新闻将是与 iOS 18 一起推出的助听器模式”。

AirPods 已经提供了一项名为 Live Listen 的功能，该功能于 2018 年作为 iOS 12 的一部分推出。该功能可将 iPhone 变成定向麦克风，将 iPhone 捕获的音频实时传输到 AirPods。

苹果还在 2021 年为 AirPods Pro 引入了对话增强功能，该功能可增强用户正前方的麦克风拾音能力，以便更好地听到对话声音。

另外值得注意的是，2022 年，美国食品药品监督管理局（FDA）制定了新的指导方针，允许一类助听器可以在柜台购买。此类助听器可以在商店或网上直接出售给消费者，无需进行体检或听力学家验配。

据IT之家 2022 年 11 月报道，发表在《iScience》杂志上的一项研究发现，苹果 AirPods Pro 的声音放大功能可以帮助患有轻度至中度听力损失的成年人听到声音，其表现性能媲美两款专业的处方助听器。

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