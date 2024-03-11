上汽名爵推出限时优惠活动，MG4 EV 车型最高直降 2.4 万元

IT之家 3 月 11 日消息，日前，上汽名爵官方发布了限时优惠政策，针对燃油车推出置换补贴，针对新能源车给予现金优惠，活动截止到 3 月 31 日。

燃油车部分，MG7 可享至高 8000 元置换补贴，或选择两年 0 息、3-5 年超低息的金融礼（不可与置换政策同享）。MG6 X-LINE 最高可享 20000 元置换补贴，并有 2 年 0 息、3-5 年超低利息等多种金融购车政策可选。

MG5 最高可享优惠 13000 元置换补贴，提供最高贴息 4900 元、最低日供 9.7 元的金融礼。MG ONE 最高可享 12000 元置换补贴，提供最高贴息 6400 元、最低日供 16.6 元的金融礼。

电动车方面，MG4 EV 可享受 24000 元现金优惠，起售价降至 11.58 万元，并且还有价值 23888 元的 "新春大礼包" 相送，包含 2-3 年 0 利息、购车享首年保险补贴、赠送私人充电桩及免费安装服务、价值 1888 元精美交车礼、首任非营运车主三电终身质保、到店试驾享精美礼品一份等。

MG Cyberster 没有提供现金优惠，但提供 6 年或 15 万公里整车质保 + 三电系统终身质保、至高 11000 元金融贴息、免费充电桩及基础安装服务、5 年免费基础流量 +3 年娱乐流量等。同时，首任车主还将享受首年 3 次免费上门维保取送车权益，以及簇绒脚垫 + 专属顶篷车罩 + 清洁护理套装的交车礼包权益。

IT之家附名爵各汽车起售价：

MG7 11.98 万元

MG6 X-LINE 12.38 万元

MG5 6.79 万元

MG ONE 10.78 万元

MG4 EV 11.58 万元（现金优惠后）

MG Cyberster 31.98 万元

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