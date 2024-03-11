京都威斯汀酒店就飞猪“攻城价”发布公告：未授权该价格，现已停止飞猪订单核销

IT之家 3 月 11 日消息，近日，飞猪官方开启“攻城价”活动，京都威斯汀酒店优惠价格最低达 1249 元（含双早）1 晚，据新浪科技今日报道，京都威斯汀酒店就飞猪“攻城价”发表声明：并未授权该价格的产品在飞猪售卖，现已停止飞猪订单核销。

IT之家调查了解，现将事件经过整理如下：

3 月 1 日，飞猪官方开启春节促销活动，活动内容包含：日本京都威斯汀酒店 20 元优惠券以及清明节、五一劳动节不加价（周六 + 500 元）。

3 月 8 日，飞猪官方发文《接受比价，买贵退差！京都威斯汀“攻城价”来啦！》宣布开启京都威斯汀“攻城价”活动，该活动针对京都威斯汀酒店 3 月底樱花季和五一节假期展开，用户参与该活动，可以在京都威斯汀酒店原价 1499 元（含早餐）1 晚的基础上，降价 150 元，到手价 1349 元，在活动详情页面还能再领 100 元券，最低到手价达 1249 元（含早餐）1 晚。

3 月 11 日，京都威斯汀酒店发布公告声明，并未授权该价格的产品在飞猪售卖，现已停止飞猪订单核销。

3.1-3.8 日，飞猪发布 1249-1519 元京都威斯汀酒店住宿产品，我酒店从未授权该价格的产品在飞猪售卖，现已停止飞猪订单核销，特此公告。

目前，飞猪官方没有进一步回应。

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