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《奥日》系列游戏总销量达千万份，有望成为史上最成功类银河恶魔城游戏系列

2024/3/11 15:16:04 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 11 日消息，《奥日》系列游戏开发商 Moon Studios 的 CEO Thomas Mahler 近日发博称，《奥日》系列游戏总销量已达千万份，有望成为史上最成功的类银河恶魔城（Metroidvania）游戏系列。

Thomas Mahler 社交媒体

Thomas Mahler 同时表示，如果《精灵与黑暗森林（Ori and the Blind Forest，又称奥日与黑暗森林）》游戏项目失败的话，Moon Studios 整个工作室便会破产，还好这件事情并没有发生。这位 CEO 同时展示了包括 NEOGEO 版《合金弹头 3》在内的复古游戏收藏。

Thomas Mahler 社交媒体

Thomas 还展示了其拥有的许多游戏主机开发套件，其中包括一台可运行《奥日》早期原型的黑色 Xbox 360 开发套件。

游戏《精灵与黑暗森林》

系列首款作品《精灵与黑暗森林》2015 年登陆 Windows 与 Xbox One，并于 2019 年登陆任天堂 Switch 平台，Metacritic 媒体均分 88-90 分。

游戏《精灵与萤火意志》

续作《精灵与萤火意志（Ori and the Will of the Wisps，又称奥日与萤火意志）》2020 年陆续登陆 Windows、Xbox One、任天堂 Switch 与 Xbox Series X｜S 平台，Metacritic 媒体均分 88-93 分。

IT 之家此前报道，《奥日》游戏开发商 Moon Studios 动作 RPG 新作《恶意不息（No Rest for the Wicked）》将于 4 月 18 日以抢先体验方式登录 Steam，正式版登录 PC、Xbox Series X｜S、PS5，支持中文。

游戏《恶意不息》

IT之家发现，这部新作不再与微软 Xbox Game Studios 合作，而转由 Take-Two 旗下的独立游戏发行商 Private Division 发行。

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关键词：奥日

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