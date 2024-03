《奥日》系列游戏总销量达千万份，有望成为史上最成功类银河恶魔城游戏系列

IT之家 3 月 11 日消息,《奥日》系列游戏开发商 Moon Studios 的 CEO Thomas Mahler 近日发博称,《奥日》系列游戏总销量已达千万份,有望成为史上最成功的类银河恶魔城(Metroidvania)游戏系列。

Thomas Mahler 同时表示,如果《精灵与黑暗森林(Ori and the Blind Forest,又称奥日与黑暗森林)》游戏项目失败的话,Moon Studios 整个工作室便会破产,还好这件事情并没有发生。这位 CEO 同时展示了包括 NEOGEO 版《合金弹头 3》在内的复古游戏收藏。

Thomas 还展示了其拥有的许多游戏主机开发套件,其中包括一台可运行《奥日》早期原型的黑色 Xbox 360 开发套件。

系列首款作品《精灵与黑暗森林》2015 年登陆 Windows 与 Xbox One,并于 2019 年登陆任天堂 Switch 平台,Metacritic 媒体均分 88-90 分。

续作《精灵与萤火意志(Ori and the Will of the Wisps,又称奥日与萤火意志)》2020 年陆续登陆 Windows、Xbox One、任天堂 Switch 与 Xbox Series X|S 平台,Metacritic 媒体均分 88-93 分。

IT 之家此前报道,《奥日》游戏开发商 Moon Studios 动作 RPG 新作《恶意不息(No Rest for the Wicked)》将于 4 月 18 日以抢先体验方式登录 Steam,正式版登录 PC、Xbox Series X|S、PS5,支持中文。

IT之家发现,这部新作不再与微软 Xbox Game Studios 合作,而转由 Take-Two 旗下的独立游戏发行商 Private Division 发行。

