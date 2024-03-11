一加 Ace 3V 手机外观曝光：竖向镜头 + 环形闪光灯，采用玻璃后盖

IT之家 3 月 11 日消息，一加印度官方今日分享了 OnePlus Nord CE4 的外观海报，博主 @数码闲聊站 称“一加 Ace3V 差不多也是这样的设计”，无塑料支架直屏 + 塑料中框 + 玻璃后盖。

从图上可以看到，这款新机没有采用传统式家族式设计，而是采用竖向镜头排列，其中还采用了环形闪光灯设计。此外，该机侧面采用直角设计，看起来更加简洁。不过，一加标志性的三段式按键并没有在海报体现。

此前，有一款型号为 PJF110 的一加手机通过了国家 3C 质量认证，还通过了 UFC 融合快充认证，显示该机将配备 5500mAh 双芯电池，支持最高 100W 快充，预计正是一加 Ace 3V 手机。

根据IT之家已知爆料来看，这款新机将搭载高通骁龙 7+ Gen 3（SM7675）芯片，采用 1.5K 分辨率 120Hz 刷新率的 8T LTPO 屏幕，后置 50MP 主摄（OIS），前置 16MP 自拍镜头，预装安卓 14 系统。

值得一提的是，高通已经宣布骁龙旗舰新品发布会定档 3 月 18 日，这意味着这款新机的发布时间已经临近。

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