拉斯维加斯 Sphere 球形场馆存储揭秘：4PB 超高速闪存可实现 400GB/s数据吞吐量

IT之家 3 月 11 日消息，拉斯维加斯球形场馆 Sphere 一直以其顶尖科技备受瞩目，继此前曝光的 16K 超高清内部 LED 屏幕和 18K 分辨率摄像系统后，近日，场馆内部所使用的存储系统细节也浮出水面。

位于拉斯维加斯大道东侧的这座巨型音乐娱乐场馆，从方方面面都展现着前沿科技。日立万太 (Hitachi Vantara) 介绍了其软件技术如何处理球形场馆原创沉浸式内容，并将其实时串流至 160,000 平方英尺的内部 LED 显示屏和 580,000 平方英尺的外部球幕 (Exosphere)。

日立将其内容存储解决方案描述为“高性能、软件定义、分布式并行文件系统存储方案”的 Hitachi Content Software for File 在整套系统中扮演着至关重要的角色，该系统包含 27 个节点，拥有 4PB（IT之家注：1PB=1024TB）的闪存存储容量，可直接用于球形场馆内的内容播放。

这一系统可以实时将内容串流到 7thSense 媒体服务器，每台服务器均能以每秒 60 帧的速度传输 4K 视频，这在如此大规模的应用上尚属世界首创。以导演达伦・阿罗诺夫斯基的原创沉浸式电影《地球明信片》为例，该系统必须处理每秒超过 400GB 的吞吐量，延迟低于 5 毫秒，并支持 12 位色彩显示和 444 子采样。

“球形场馆拥有众多 ‘ 第一 ’，” 球形场馆娱乐公司显示系统技术高级副总裁 Alex Luthwaite 补充道，“其中之一就是以前所未有的规模串流沉浸式高清视频内容。日立万太与我们的团队合作开发了一个既快速、又可靠且高效的解决方案。”

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