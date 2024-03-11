WordPress 热门插件 Popup Builder 旧版存 XSS 漏洞，超过 3900 个网站已被黑客趁虚而入

IT之家 3 月 11 日消息，据安全平台 Security Affairs 报道，一款流行的“弹窗广告营销插件”Popup Builder 4.2.3 及此前的旧版本中存在一项编号为 CVE-2023-6000 的 XSS 漏洞（CVSS 评分 8.8），虽然开发商已经在去年 11 月发布新版本修复漏洞，不过至今仍然有网站使用旧版本。

▲ 图源 Security Affairs（下同）

据介绍，黑客利用相关 XSS 漏洞入侵网站，并将恶意代码存储在 wp_postmeta 数据表中，从而让受害者在访问相关网站时自动重定向到黑客搭建的恶意网站。

IT之家查询 publicwww 最终网站得知，黑客已经利用相关漏洞注入了超过 3900 个网站，而根据 WordPress 官方统计数据，安全平台据测至少还有 80000 个活跃站点正在使用 Popup Builder 4.1 及更早版本。

目前 Popup Builder 最新版本为 4.2.7 ，有在自家网站中运用相关插件的站长应访问项目及时更新，并检查网站数据是否已经被黑客趁虚而入。

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