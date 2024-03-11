【IT之家开箱】COLORFIRE MEOW R15 2024 全能游戏本图赏：橘猫潮流配色，观感与众不同

3 月 1 日，七彩虹在京东上架了多款 COLORIRE MEOW 橘宝系列游戏本新品，首批均为 15 英寸机身，搭载 R7 7735H / R7 8845HS 处理器，可选 RTX 4050/4060/4070 笔记本电脑显卡，4999 元起售，IT之家已经拿到了顶配版的 COLORFIRE MEOW R15 2024，接下来就给大家带来开箱图赏。

COLORFIRE MEOW R15 2024 的 A 面设计很有新意，配色采用了 COLORFIRE MEOW 家族橘宝 IP 的橙色主题，辅以丝印工艺的双风格 MEOW 字母印花，深浅交错，在光线下能够呈现出不同的视觉观感，A 面右侧偏下位置还有一条红色的 MEOW 标签，整个 A 面视觉上的层次感很强，配色图案比较活泼可爱。

整机重量约 2.25kg，厚度在 20mm 以上，屏幕支持 135 度开合角度，整体机身线条比较硬朗，不过 A 面四周均做了圆润的过渡处理。掀开屏幕后，B 面采用 3 面窄边框设计，

屏幕顶部搭载了一颗高清摄像头，周围还有拾音麦克风。

屏幕底部边框略宽一些，居中位置印有 COLORFIRE 品牌 Logo。

COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本搭载了一块 15.6 英寸的 16:9 比例 IPS 屏幕，拥有 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100% P3 色域以及 300nit 亮度。

来到键盘面，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本传承了标志性的黑色键盘区加半头白色包边键帽设计，并在 15 英寸的机身内塞入了数字小键盘区，掌托部分左右侧分别有猫爪和 MEOW 双色字符印花，起到一定装饰作用。

此外，WASD 四个常用键位换成了橘影橙涂装的高亮设计，键盘部分支持彩色背光。带有白色指示灯的长条电源键被独立放在键盘右上角，旁边还印有桔红色的 MEOW Logo。

触控板部分为塑料材质，位置比较偏左，大小比较常规且表面有涂层处理，触感和按压手感适中。

D 面的设计中规中矩，大面积的进风口覆盖了一半以上的面积，表面螺丝排布比较工整，左、右、下边缘都做了斜切收腰处理，底部两侧分别有一组对称的扬声器开孔。

接口方面，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本为三向分布设计，机身背部提供了一个 RJ45 网口，一个 HDMI 接口，一个 DC 电源接口以及一个 USB-C（支持 DP1.4）接口。

机身左侧提供了一个 USB3.2 Type-A 接口以及 3.5mm 音频接口。

机身右侧则是 1A1C 的 USB3.2 接口，其中 C 口支持最高 100W PD 充电。好了，以上就是 COLORFIRE MEOW R15 2024 全能游戏本的开箱图赏。

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