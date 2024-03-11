昊铂 GT 推出限时优惠政策，至高享价值 9.36 万元智驾包

IT之家 3 月 11 日消息，IT之家从昊铂官方获悉，昊铂 GT 推出限时优惠，其中昊铂 GT 710 后驱高阶智驾 3L 版可限时享受至高 9.36 万元的智驾包，其他版本可限时享受价值 6 万元的“龙年畅玩无忧包”。

具体来看，昊铂 GT 710 后驱高阶智驾 3L 版可限时享受至高 9.36 万元的智驾包，其中包含价值 5.86 万的 Hyper Pilot 高阶智驾服务包、价值 1.5 万元的 3 年 15 万 0 息购车权益以及价值 2 万元的终身免费充电（终身免费充电权益，限 3 月 31 日前购车的首任车主，限 2200 度 / 年。时间以行驶证发证日期为准）。

昊铂 GT 其他版本车型可限时享受 6 万元的“龙年畅玩无忧包”，包含 2.5 万元购车基金、价值 1.5 万元的 3 年 15 万 0 息购车权益以及价值 2 万元的终身免费充电权益（终身免费充电权益，限 3 月 31 日前购车的首任车主，限 2200 度 / 年。时间以行驶证发证日期为准）。

昊铂 GT 710 后驱特高压 L3 版此前已经上市，售价 25.99 万元。新车最大的亮点是搭载同 L3 级自动驾驶道路测试车辆相同硬件。该硬件包含 3 颗激光雷达在内多达 34 颗智驾传感器，其中 3 激光雷达方案包含了 1200 度环境感知、厘米级点云成像技术、红外生命保护三大技术，34 个感知硬件则包括 12 个摄像头、6 个毫米波雷达以及 1 个红外夜视摄像头。并且新车还配备了 MDC610 芯片，具备独有的深度学习规控算法，以应对高勤、人车混行的闹市街区等繁杂道路情景。

官方表示，从此前的法规政策和技术条件来看还不足以支撑 L3 级自动驾驶的实现与应用。昊铂 GT 高阶智驾 3L 版已搭载同 L3 级自动驾驶道路测试车辆相同硬件，未来将结合国家法规和相关部门许可适时推出 L3 功能。

动力方面，昊铂 GT 高阶智驾 3L 版采用纯电驱动，续航里程可达 710km。得益于 800V 高压平台的技术加持，新车充电 15 分钟可增加 450km 续航。

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