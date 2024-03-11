两套均价 319 元起，笑容加数字牙刷 Y20 开售中：内置 AI 算法小模型

IT之家 3 月 11 日消息，usmile 笑容加数字牙刷新品 Y20 热销中，售价 329 元，两套均价 319 元起。配缓震清洁刷头 2 支 + 牙刷挂架，1 年内质量问题免费换新，赠送 usmile 笑容加专属礼袋。

据介绍，笑容加数字牙刷 Y20 搭载了智能 AI 算法小模型，能够主动记录每一次刷牙行为，多维分析口腔风险，并生成个人刷牙数据库。它从过压、漏刷、刷牙时长、横刷速度等多方面动态分析不良刷牙习惯带来的潜在风险，及时发现口腔问题，预防并解决问题。

当 AI 检测到刷牙坏习惯的时候，都会通过 AI 方案推送：一键推送到牙刷上，只要轻轻一按，就能使用。

Y20 数字牙刷在牙刷上搭载了骨传导技术。在刷牙过程中，Y20 骨传导会通过刷头与牙齿的接触，通过骨传导语音实时反馈刷牙效果，力度过大、刷得不全、时间太短、横刷过快，引导正确刷牙方式。

针对更多特殊清洁需求，Y20 数字牙刷也与医生共研了五大清洁方案，包括防敏护龈方案、强效防蛀方案、孕期抗龋护龈方案、深层去渍方案、正畸牙强力清洁方案，有特殊口腔问题的用户可以在笑容加 App 中参与测试，并选择自己专属的清洁方案。

笑容加数字牙刷 Y20 带刷头重量为 130g，整机支持 IPX8 等级防水。采用了 TYPE-C 接口设计，充电功率为 5W。根据官方数据，笑容加数字牙刷 Y20 拥有 90 天的续航能力。支持 Wi-Fi 连接、远程自动升级、开机 3 秒渐强、飞行模式等。

此外，Y20 数字牙刷会在重要节日如春节、情人节、生日等当天为用户惊喜推送的主题界面；支持根据心情自行设置主题，用户可以在“主题商店”免费获取；支持定制语音包可设定为用户自己的录音，用特殊的方式给予身边人更多的陪伴。

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